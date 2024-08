Centro Oberhausen: Neueröffnung – irre, was jetzt beim Shoppen möglich ist! „Geil“

Das Centro Oberhausen ist die Shopping-Adresse Nummer eins im Ruhrgebiet. Doch nicht nur die 250 Geschäfte locken die Besucher in Scharen in die Neue Mitte in Oberhausen.

Denn neben den Einkaufsmöglichkeiten im größten Shopping-Tempel Deutschlands lockt die Umgebung mit zahlreichen Freizeitangeboten. Dazu zählen etwa der Gasometer, das Sea Life, das Legoland oder die zahlreichen Gastro-Angebote. Mit einer Neueröffnung am Centro Oberhausen können die Kunden jetzt noch ein ganz besonderes Angebot in Anspruch nehmen – und damit zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen.

Centro Oberhausen: Kunden feiern Neueröffnung – „Geile Idee“

Für viele Kunden ist es eines der entscheidenden Kriterien, warum sie sich immer wieder für den Einkauf im Centro Oberhausen entscheiden: die Möglichkeit, das Auto kostenlos in einer der zahlreichen kostenlosen Parkhäuser abstellen zu können. Genau hier wartet ab Freitag (30. August) ein ganz besonderer Service auf die Autofahrer.

Denn dann eröffnet „Mc Wash“ seine Pforten im Parkhaus 3. Und der hat nach Angaben des Centro Oberhausen einiges zu bieten:

Professionelle Autopflege

Außen- und Innenreinigung

Dampfreinigung

Das Versprechen: „Während ihr shoppen geht, wird euer Auto gründlich gepflegt und gereinigt – ganz ohne Chemie und umweltschonend!“

Kunden können also mit einer Fahrt zum Centro Oberhausen zwei Dinge miteinander verbinden und damit Zeit sparen. Denn der Extra-Gang zur Waschanlage ist damit nicht mehr nötig.

Kein Wunder, dass viele Kunden direkt frohlocken: „Geile Idee“, jubelt einer. „Mega“, der nächste. Viele stellen sich allerdings die Frage nach den Modalitäten. Braucht es eine Terminvereinbarung oder können Kunden spontan vorbeikommen? Details dazu sind allerdings am Tag vor der Neueröffnung im Centro-Parkhaus noch nicht bekannt.