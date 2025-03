Centro Oberhausen verkündet es selbst – neuer Shop lässt SIE jubeln

Das Centro Oberhausen ist DAS Einkaufszentrum im Ruhrgebiet. Auf einer Verkaufsfläche von 125.000 Quadratmetern finden Kunden hier in über 250 Läden alles, was das Herz begehrt.

Bei solch einer hohen Anzahl an Shops und Einkaufsmöglichkeiten ist es nicht selten, dass ein Laden mal schließt – oder eben ein anderer eröffnet. Jetzt können sich die Kunden über einen neuen Shop im Centro Oberhausen freuen.

Centro Oberhausen kündigt neuen Shop an

Erst kürzlich begeisterte das Centro Oberhausen seine Kunden mit einer angekündigten Neueröffnung, die es in sich hat. Denn schon in Kürze soll die weltberühmte Kette „Oakberry“ in das Einkaufszentrum ziehen! Das brasilianische Unternehmen verkauft die beliebten Acai-Bowls, Snacks aus pürierten und gefrorenen Früchten (mehr Informationen dazu findest du in diesem Artikel).

Auch interessant: Centro Oberhausen: Bilder gehen um – sie zeigen eine ganz miese Nummer

Bei Facebook verkündet das größte Einkaufszentrum Deutschlands nun die nächste frohe Nachricht: Bald eröffnet der „Footkorner“ – „und das wird groß“, verspricht das Centro Oberhausen. Das Angebot der französischen Marke reicht von „cooler Streetwear Fashion“ über Trainingsanzüge bis hin zu Trikots und Accessoires. Und natürlich dürfte die Neueröffnung auch Sneaker-Fans zum Jubeln bringen!

Mehr spannende Themen:

„Rap, Fußball und MMA treffen hier auf zeitlosen Style – perfekt für alle, die den Vibe der jungen Generation leben“, wirbt das Centro Oberhausen für den neuen Shop. Ab dem 22. März können Kunden den „Footkorner“ besuchen und herumstöbern. Du findest den „Footkorner“ im Erdgeschoss direkt neben NZA New Zealand Auckland. Auch dieser Shop wurde gerade erst neu eröffnet und verspricht vor allem den männlichen Kunden ein breites Shopping-Angebot (>>DER WESTEN berichtete).