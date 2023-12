Centro Oberhausen eröffnet neuen Store – besonders SIE dürfen sich freuen

Ob eine neue Jeans, ein leckerer Burger oder schicke Deko fürs Zuhause: Das Centro Oberhausen ist immer die richtige Adresse. Das größte Einkaufs- und Freizeitzentrum in Europa punktet mit einer riesigen Auswahl an den verschiedensten Geschäften. Über 250 Läden werden hier fast täglich von Shoppingfans „geplündert“.

Nun wird das Angebot noch weiter wachsen: Ein neuer Store hat in Oberhausen seine Pforten geöffnet. Die „WAZ“ berichtete.

Centro Oberhausen mit neuem Store: DARAUF freuen sich viele

Das ist wirklich zuckersüß: Schon die ersten Naschereien sind in Oberhausen im sogenannten „House of Sweets“ über den Tresen gegangen. In dem beliebten Süßwarenladen lassen sich Süßigkeiten, Knabbereien, Getränke und Co. aus aller Welt finden. Ob Twinkies aus den USA, scharfe Chips aus Mexiko oder japanische Getränke: Besonders für Naschkatzen befindet sich hier das Paradies auf Erden.

Laut der „WAZ“ ist das Geschäft satte 170 Quadratmeter groß und voll bestückt mit bunten Verpackungen. Allein der Anblick kann beim ein oder anderen für leuchtende Augen sorgen. Das „House of Sweets“ befindet sich im Obergeschoss kurz hinter dem Centro-Mitteldom.

Internationale Süßigkeiten in Oberhausen

Hier findet sicherlich jeder etwas. Der neue Store bietet Süßwaren aus aller Welt, so weit das Auge nur reicht. „Jedes Land, jeder Ort bietet die unterschiedlichsten Süßigkeiten und Leckereien, die bei uns zu Hause in Deutschland nicht zu finden sind. Es gibt so viele verschiedene, besondere und ausgefallene Süßigkeiten und Knabbereien auf der Erde, die die Menschen gar nicht kennen, wenn sie nicht die Welt bereisen“, schreiben die beiden Betreiber der Kette auf ihrer Website. „House of Sweets“ gibt es erst zum zweiten Mal in NRW. Lediglich in Dortmund konnten sich die Kunden schon durch die internationalen Süßigkeiten futtern.

Nicht nur die Naschkatzen aus NRW dürfen sich freuen. Neben dem „House of Sweets" öffnet ein weiterer Store im Centro Oberhausen seine Pforten.