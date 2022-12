Centro Oberhausen, Limbecker Platz & Co. schließen früher – DAS müssen Kunden an Silvester wissen

Egal ob an Heiligabend oder an Silvester – die letzten Besorgungen werden von vielen Menschen gerne auf den letzten Drücker gemacht. Doch liebe Last-Minute-Shopper, aufgepasst: Wie jedes Jahr sind auch am letzten Tag des Jahres das Centro Oberhausen, der Limbecker Platz und Co. nicht zur gewohnten Zeit geöffnet. Wir haben eine Übersicht, zu welchen Zeiten du an Silvester in den Einkaufszentren im Pott shoppen kannst.

Wer unmittelbar vor der großen Party zum Jahreswechsel die Geschäfte im Centro Oberhausen, Limbecker Platz und Co. aufsuchen muss, der hat Glück gehabt, denn: Wie jedes Jahr haben die Läden auch 2022 am letzten Tag des Jahres geöffnet. Allerdings nur eingeschränkt.

Im Limbecker Platz kann bis 14 Uhr geshoppt werden

So öffnet der Limbecker Platz in Essen am 31. Dezember von 10 bis 14 Uhr – bleiben dir also immerhin ganze vier Stunden Zeit, um deine Besorgungen zu erledigen. An normalen Samstagen öffnet das Shoppingcenter eigentlich sonst immer von 10 bis 20 Uhr seine Pforten.

Genauso sieht es im Ruhrpark in Bochum aus: Hier kannst du ebenfalls an Silvester von 10 bis 14 Uhr durch die Einkaufsläden schlendern. Ein Shoppingbummel ist sonst auch normalerweise von 10 bis 20 Uhr möglich.

Die Öffnungszeiten an Silvester im Überblick

Limbecker Platz (Essen): 10 bis 14 Uhr

Ruhrpark (Bochum): 10 bis 14 Uhr

Centro (Oberhausen): 10 bis 16 Uhr

Im Centro Oberhausen haben die Geschäfte zwei Stunden länger auf

In einen längeren Einkaufsgenuss hingegen kommen dagegen die Kunden des Centro Oberhausen: Das Shopping-Center macht, ebenfalls wie der Limbecker Platz und der Ruhrpark, um 10 Uhr auf – shoppen kannst du an Silvester dort allerdings sogar bis 16 Uhr! Gewöhnlich geht das aktuell ansonsten bis 22 Uhr.

Weitere Nachrichten auf unserem Portal:

Wer seine Einkäufe an Silvester erledigen will, der ist also nicht aufgeschmissen – sollte sich aber auf deutlich mehr Stress und vollere Läden einstellen.