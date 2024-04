Centro Oberhausen: Karls Erlebnis-Dorf soll kommen – doch ein großes Fragezeichen bleibt

Tolle Neuigkeiten für alle Fans von Karls Erlebnis-Dorf. Der beliebte Freizeitpark soll am Centro Oberhausen eröffnen. Schon seit längerer Zeit hieß es, dass Karls Erlebnis-Dorf im Ruhrgebiet eröffnen soll. Jetzt wurde endlich eine geplante Eröffnung genannt. Aber ein großes Fragezeichen bleibt trotzdem.

Centro Oberhausen: Eröffnungsjahr steht fest

Nach Informationen der „wa.de“ wird der beliebte Freizeitpark Karls Erlebnis-Dorf, der derzeit vor allem im Osten des Landes vertreten ist, am Centro Oberhausen eröffnen. Das wird auch langsam Zeit, werden sich einige denken. Denn eigentlich hatten die Betreiber des Freizeitparks schon 2022 auf Facebook bekannt gegeben, dass ein Standort am Centro Oberhausen eröffnen soll. Nur wann das sein wird, das war bisher unklar.

Jetzt soll zumindest das Jahr feststehen: 2025.

Fans des Erlebnisparks wundern sich. Denn eigentlich hieß es im April 2022, dass der Park noch im selben Jahr eröffnen sollte. Dann kam es aber zu Verzögerungen. Zwischen Karls Erlebnis-Dorf und der Stadt Oberhausen waren noch einige offene Punkte zu klären, hieß es Anfang 2023 noch von Andreas Ulmer, Centermanager des Westfield Centro. Der Eröffnung standen wohl noch einige „bürokratische Hürden“ im Weg.

Centro Oberhausen: Es gibt ein großes Fragezeichen

Es vergingen Monate ohne eine konkrete Einigung. Das sei aber ein üblicher Prozess bei einem solchen großen Vorhaben. Das Projekt solle aber schnellstmöglich umgesetzt werden, so Ulmer noch im Jahr 2023. Dann aber folgten im Oktober 2023 gute Neuigkeiten. Laut dem Oberhausener Planungsdezernenten Thomas Palotz (CDU) peile man vorsichtig eine Eröffnung von Karls Erlebnis-Dorf in Oberhausen im Jahr 2025 an.

Auch die Betreiber des Parks stimmten dann Ende Oktober 2023 zu, dass Karls Erlebnis-Dorf 2025 in Oberhausen eröffnen soll. Aber kann das Eröffnungsdatum diesmal auch wirklich eingehalten werden? Laut den Betreiber seien die finalen Pläne in Oberhausen noch in der Ausarbeitung. Mit den beteiligten Akteuren stehe man „regelmäßig in engem Austausch, um das Projekt voranzutreiben.“

Das war allerdings vor vier Monaten. Jetzt gibt es immer noch keine genauen Neuigkeiten zu einem möglichen Eröffnungstermin. Auf Anfrage von „wa.de“ heißt es vom Karls Erlebnis-Dorf nur: „Sobald wir konkretere Auskünfte geben können, werden wir gerne darüber informieren.“ Fans des Parks müssen sich also weiterhin gedulden.