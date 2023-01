Centro Oberhausen: Neue Pläne enthüllt – Kunden jubeln

Ob per Bus, Bahn oder mit dem Auto: Wer ins Westfield Centro nach Oberhausen fährt, der kommt auf verschiedenen Wegen an sein Shopping-Ziel. Gerade innerhalb des Ruhrgebiets gibt es zahlreiche Verbindungen, die zum Einkaufszentrum führen.

Doch auf direktem Wege ins Centro Oberhausen zu gelangen, war auch für viele Besucher aus dem Pott bislang noch nicht möglich. Wer deswegen bislang aufs Auto setzte, guckte gerade an den Wochenenden in Sachen Parkplatz oft in die Röhre. Für Gäste aus einer Ruhrgebietsstadt könnte damit aber bald Schluss sein, wie die „WAZ“ jetzt berichtet.

Centro Oberhausen: Ruhrbahn erweitert Fahrplan

Es gäbe bereits konkrete Pläne, die Linie 105 weiterzuführen, die im Essener Stadtteil Rellinghausen startet bzw. bislang auch endet. Bei der Haltestelle Unterstraße in Essen-Frintrop war bis dato auf der Straßenbahn-Linie 105 Schluss. Das könnte sich nun aber ändern.

Drei interessante Fakten über das Centro Oberhausen:

Eröffnung im Jahr 1996

bildet das Herzstück der Neuen Mitte in Oberhausen

ist direkt an die Autobahn A42 angebunden. Elf Bus- und Bahnlinien fahren, unter anderem ab Oberhausen Hauptbahnhof, zum Centro

Laut „WAZ“ würde die Verlängerung der Linie eine direkte Verbindung zum Centro ermöglichen, wovon Anwohner aus den Stadtteilen des Essener Westens, also konkret Altendorf, Borbeck und Frintrop, profitieren würden. Auch der Essener Hauptbahnhof solle auf diesem Wege für Bewohner des Essener Westens auf direktem Wege erreichbar sein.

Auch SIE unterstützen die Verlängerung

Die STOAG Stadtwerke Oberhausen plädieren für die Verlängerung der Bahnlinie 105. „Unstrittig ist, dass eine Entwicklung des Brammenrings mitsamt den neuen Wohngebieten aufgrund des heute bereits an der Belastungsgrenze stehenden und nicht weiter ausbaubaren Straßennetzes nur mit der Linie 105 erfolgen kann“, so eine Pressesprecherin der STOAG.

Auch die Stadt Essen unterstütze die Pläne. „Der Nahverkehrsplan der Stadt Essen unterstützt eine Verlängerung der Linie 105 nach Oberhausen“, teilt ein Pressereferent mit. Wie die konkreten Pläne aussehen und welche ungeklärten Fragen bis zur Verlängerung geklärt werden müssen, das liest du bei der „WAZ„.