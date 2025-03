Centro Oberhausen holt beliebtes Event zurück – doch viele Fragen bleiben offen

Besucher des Centro Oberhausen, aufgepasst! Das Einkaufszentrum holt ein beliebtes Event zurück. Doch einige Fragen sind bislang noch offen.

Am 9. März ist die Eiswelt Oberhausen am Westfield Centro zu Ende gegangen. Jetzt gibt es gute Nachrichten: Die Ausstellung wird Ende des Jahres nach Oberhausen zurückkehren! Das verkündeten die Veranstalter in einer Pressemitteilung.

Centro Oberhausen: Veranstaltung nach 20 Jahren zurück

Die Eis- und Schneeskulpturenausstellung lockte laut Aussagen der Veranstalter viele Besucher an und „begeisterte mit kunstvollen, teils meterhohen Skulpturen aus Eis und Schnee“.

„Wir sind nach 20 Jahren nach Oberhausen zurückgekehrt und waren sehr gespannt, wie es laufen wird. Das große Besucherinteresse hat unsere Erwartungen übertroffen“, sagt Veranstalter Thomas van den Dungen.

„Die Resonanz der Besucher war überwältigend“

35 Künstler aus aller Welt schufen aus 500 Eisblöcken, 200 Tonnen Eis und Schnee sowie Temperaturen von minus 8 Grad eine Winterlandschaft. Einige der Skulpturen erreichten eine Höhe von bis zu sechs Metern und ein Gewicht von bis zu acht Tonnen.

„Die Resonanz der Besucher war überwältigend. Wir haben viele positive Rückmeldungen erhalten und freuen uns, dass wir noch in diesem Jahr erneut nach Oberhausen kommen werden“, so Van den Dungen. Doch es bleiben noch Fragen offen. Der genaue Termin und weitere Details zur kommenden Eiswelt Oberhausen sind bislang unbekannt, sollen aber in der nächsten Zeit folgen.

Thema der kommenden Ausgabe bleibt „Geheimnis“

Die vergangenen Eiswelt stand unter dem Motto „Eine coole Weltreise für die ganze Familie“. Welches Thema die kommende Ausgabe haben wird, bleibt vorerst ein Geheimnis. „Unser Team arbeitet bereits mit Hochdruck an neuen, spektakulären Motiven und kreativen Highlights für die nächste Ausgabe“, verrät Van den Dungen.