Centro Oberhausen: Pünktlich zum Weihnachtsgeschäft – neuer Shop eröffnet

Neuer Shop für das Centro Oberhausen! In dem Einkaufscenter tat sich in letzter Zeit einiges. Geschäfte kamen, Geschäfte gingen. Manche Shops zogen auch innerhalb des Centros in andere Räumlichkeiten.

Butlers, Thalia, Garcia, Deiters – dies sind nur vier von zahlreichen Neueröffnungen, die das Centro Oberhausen in diesem Jahr feierte. Pünktlich zum Weihnachtsgeschäft gesellt sich jetzt ein weiterer Laden dazu: Dr. Martens öffnet seine Pforten in Oberhausen!

Centro Oberhausen: Am 8. Dezember ist es soweit

Große Freude also bei allen Schuh-Fans. Mit der 16. Store Eröffnung in Deutschland zieht Dr. Martens mit einem neuen Laden Anfang Dezember auch in das Westfield Centro in Oberhausen ein. Der sechste Dr. Martens Store in NRW bietet eine Auswahl an Stiefeln, Halbschuhen und auch Sandalen an. Der Store öffnet am 8. Dezember und hat eine Fläche von 120 Quadratmetern.

Die luftgefüllte Gummisohle, eine gewölbte Kappe und auch die gelben Nähte haben sich bis heute als Markenzeichen dieser Schuhe etabliert – und finden sich an allen Dr. Martens-Tretern wieder. Dabei war im Jahr 1945 die eigentliche Idee dahinter, einen bequemen Sicherheitsstiefel zu entwickeln. Schon in den 50er-Jahren gab es 200 verschiedene Modelle. Jetzt dürfen sich also auch die Oberhausener auf eine große Auswahl freuen.