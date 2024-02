Centro Oberhausen: Burger und Pommes aus der Coca Cola Oase nach Hause bestellen? Kunden können es kaum glauben

Das Centro Oberhausen ist mit seinen zahlreichen Shops nicht nur Anlaufstelle für Shopping-Liebhaber, sondern auch für Naschkatzen. 54 Restaurants halten dafür eine breite Auswahl bereit.

Doch was tun, wenn man keine Zeit zum Gang ins Centro Oberhausen hat? Oder gar noch schlimmer: Die Couch einen wieder einmal nicht gehen lassen will? Dafür bringt das Einkaufszentrum jetzt einen neuen Service an den Start – und der lässt Kulinarik-Kunden sogar abseits des Centros jubeln!

Centro Oberhausen: Finnischer Lieferdienst lässt Kunden jubeln

Am Dienstag (20. Februar) ist der neue Lieferservice in Oberhausen an den Start gegangen. Der finnische Lieferdienst Wolt ist ab sofort auch in der Ruhrgebietscity unterwegs und lässt Kulinarik-Herzen höher schlagen. Ab sofort kannst du dir dein Menü aus deinen Lieblings-Restaurants der Coca Cola Oase ganz einfach nach Hause liefern lassen. Darunter nicht nur der Fast-Food-Gigant McDonald’s, sondern auch Five Guys, 60 Seconds To Napoli, KFC, Subway und Starbucks.

Doch nicht nur Nudeln, Burger und Co. aus dem Westfield Centro kannst du dir künftig nach Hause liefern lassen. Auch Einzelhändler machen dabei jetzt mit. Darunter nicht nur der Oberhausener Obsthändler „Boop Boop Früchte“, sondern auch die Kosmetik-Firma „Lush“. Und das soll erst der Anfang sein.

Lieferdienst mit großem Haken

Zwischen 20 bis 50 Minuten soll die Lieferung von der Restaurant-Küche bis zu dir nach Hause dauern. Kunden sollten es am besten vermeiden, zu beliebten Feierabend-Zeiten zu bestellen. Denn dann könnte es sehr wahrscheinlich etwas länger dauern, bis der Lieferbote auf seinem hellblau verkleideten Fahrrad bei dir vor der Tür steht.

„Unser erklärtes Ziel ist es, lokale Einzelhändler zu unterstützen und ihnen effektive Instrumente zu bieten, um erfolgreich am Onlinegeschäft teilzunehmen”, so Wolt-Sprecherin Janina Baldin. In den nächsten Monaten will Wolt sein Angebot in Oberhausen weiter ausbauen. Welche Restaurants und Händler dann auch zu dir nach Hause liefern, bleibt spannend.