Aquapark Oberhausen mit wichtigem Ticket-Hinweis – DAS sollten Besucher wissen

Wer dem Aquapark Oberhausen demnächst einen Besuch abstatten will, der sollte jetzt besser weiterlesen. Das Schwimmbad hat einen wichtigen Ticket-Hinweis für seine Besucher.

Die Temperaturen steigen langsam, aber sicher an – und mit dem Start in den Frühling bekommen zahlreiche Menschen auch immer mehr Lust auf Abstecher ins Schwimmbad – zum Beispiel in den Aquapark Oberhausen. Die Betreiber haben in den sozialen Medien ein wichtiges Update für die Osterferien und die „Schönwetter-Tage“ geteilt.

Aquapark Oberhausen setzt wieder auf das Online-Ticketing-Konzept

„Der Sommer ist noch ein bisschen hin, aber wir wissen aus Erfahrung: Sobald die Ferien starten und die Temperaturen steigen, wird’s bei uns voller. In den letzten Jahren mussten wir an manchen Tagen sogar Einlass-Stops verhängen – und das will wirklich niemand“, heißt es in dem Social-Media-Beitrag.

Deshalb setzt der Aquapark Oberhausen ab dem 12. April 2025 wieder auf das Online-Ticketing-Konzept! Doch was bedeutet das für die Besucher?

Dann benötigst du für den Aquapark Oberhausen ein Online-Ticket

In den Osterferien (12. April bis 27. April 2025) gibt es den Eintritt nur mit einem Online-Ticket – dasselbe gilt ab dem 28. April 2025 an Wochenenden, Feiertagen und Brückentagen. Unter der Woche (Montag bis Freitag) ist bis zu den Sommerferien hingegen kein Online-Ticket nötig.

„Ihr sollt nicht umsonst herkommen und dann vor verschlossenen Türen stehen – das ist ärgerlich für alle. Mit dem Online-Ticket seid ihr auf der sicheren Seite, habt garantiert euren Platz und kommt schneller rein“, erklärt der Aquapark Oberhausen diese Maßnahme.

Garantierten Einlass versprechen die Betreiber

Mit dem Online-Ticketing gibt es einen garantierten Einlass – und kein Risiko, dass es zu voll wird, versprechen die Betreiber ihren Besuchern weiterhin. Zudem würden so Wartezeiten vermieden werden und die Planung sei stressfreier.