Apache-Wahnsinn in Oberhausen! Fans fürchten das Schlimmste

Oberhausen, Dortmund, Köln – der Jubel der Fans von „Apache 207“ kannte im Oktober zunächst keine Grenzen. Denn der Mannheimer Rapper kündigte bei seiner großen Arena-Tour auch gleich mehrere Stopps in NRW an. Doch nur kurz nach Beginn des Ticketvorverkaufs herrschte Ernüchterung bei vielen Fans.

Schließlich waren die Konzerte schnell ausverkauft (mehr dazu hier >>>). So verkündete etwa die Rudolf-Weber-Arena Oberhausen am 8. Oktober, dass alle regulären Tickets vergriffen waren. Wer bis dahin leer ausgegangen war, für den drohte der Konzertbesuch zu einem teuren Unterfangen zu werden. Denn von da an waren nur noch Premium-Tickets verfügbar. Doch rund einen Monat später brachte „Apache 207“ seine Fans in NRW erneut zur Ekstase.

Apache-Wahnsinn in Oberhausen: Fans müssen schnell sein

Weil die Eintrittskarten für seine Europa-Tour so schnell ausverkauft waren, kündigte „Apache 207“ kurzerhand diverse Zusatzshows an – darunter auch eine in Oberhausen. Am Montagvormittag (4. November) um 10 Uhr gingen die Tickets für das Konzert in den freien Verkauf.

Wer sich eine Eintrittskarte in für den Auftritt am 4. Dezember sichern konnte, kann sich über ein besonderes Privileg freuen. Denn obwohl es sich um ein Zusatzkonzert handelt, wird es die erste von drei aufeinanderfolgenden Shows sein. Kein Wunder, dass die Tickets am Montagvormittag heiß begehrt waren.

Weitere Apache-Zusatzshow in NRW

Neben Oberhausen hat „Apache 207“ eine weitere Zusatzshow in NRW verkündet, und zwar für den 15. Januar 2025 in der Kölner Lanxess-Arena. Fans, die bislang leer ausgegangen waren, hofften auf einen Erfolg bei der Bestellung am Montag.

Doch viele befürchteten, dass es auch dieses Mal eng werden könnte: „Und dann bin ich wieder eine Stunde im Warteraum und kriege danach wieder nur Fehler gemeldet“. Bleibt zu hoffen, dass es dieses Mal endlich klappt.