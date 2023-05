A42 in Oberhausen muss mitten im Berufsverkehr gesperrt werden – der Grund ist beunruhigend

Sperrung auf der A42 in Oberhausen! Und das ausgerechnet während der Hauptverkehrszeit und an einem wichtigen Knotenpunkt. Nicht nur die Oberhausener Autofahrer haben dadurch ein großes Problem am Donnerstag (4. Mai).

Um kurz nach 18.00 Uhr geht’s los. Als Autofahrer solltest du dann die A42 in Oberhausen umgehen beziehungsweise umfahren. Als Stadtbewohner solltest du ebenfalls die Ruhe bewahren. Denn der Grund für die Sperrung liegt in einer konkreten Gefahr für sie.

A42 in Oberhausen: Bombe entdeckt! Sperrungen in der Stadt und auf der Autobahn

Am Donnerstag wurde in Oberhausen an der Konrad-Adenauer-Allee Ecke Lindnerstraße eine Bombe gefunden, wie die „WAZ“ berichtet. Dabei handelt es sich um einen Fünf-Zentner-Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg. Dieser soll ab 19.30 Uhr vom Düsseldorfer Kampfmittelbeseitigungsdienst entschärft werden.

Vorher allerdings müssen noch die betroffenen Anwohner evakuiert und der Fundort abgesperrt werden. Der Radius darum erstreckt sich allerdings auch über wichtige Verkehrsadern innerhalb der Stadt. Und auch zwei Buslinien sowie die Autobahn sind betroffen. Ab 18.30 Uhr beginnen die Sperrmaßnahmen zwischen den Anschlussstellen Neue Mitte/A 516 und Buschhausen.

Evakuierungsmaßnahmen in Oberhausen

Dabei ist der Gefahrenradius gar nicht so groß. Innerhalb der 250 Meter wohnen lediglich 30 Personen, die vor der Entschärfung noch evakuiert werden müssen. Die Maßnahmen starten um 18.00 Uhr und damit etwa eine halbe Stunde vor der Sperrung. Auf der Straße „Am Kaisergarten“ steht ein Bus der Feuerwehr für diejenigen bereit, die nicht anderweitig unterkommen können. Wer nicht mobil ist, kann über die Telefonnummer 19222 einen Fahrdienst anfordern, wie die „WAZ“ anmerkt.

Wer in einem Umkreis zwischen 250 und 500 Metern um die Fundstelle wohnt, soll hingegen im Haus bleiben. Hiervon sind ungefähr 600 Personen betroffen. Weitere Informationen erhalten betroffene Bürger über die Bürgerhotline 0208 825 2054. Alle innerstädtischen Sperrungen erfährst du im Artikel der „WAZ“.

Nun bleibt nur noch zu hoffen, dass die Entschärfung der Bombe klappt. Zuletzt Ende April in Essen war das nicht ganz der Fall. Denn bei der kontrollierten Sprengung des Blindgängers wurden einige Häuser beschädigt.