Rhein-Ruhr-Zentrum: Nach „Joe’s Superbowling“-Aus – nächster Laden weg!

Das Rhein-Ruhr-Zentrum entwickelte sich in den vergangenen Jahren zu einem echten Sorgenkind in Mülheim. Zahlreiche Geschäfte machten dicht, Nachmieter wurden kaum gefunden. Das traurige Ergebnis: Etliche Leerstände in dem eigentlich so gut gelegenen Einkaufszentrum. Jetzt ist das nächste Aus besiegelt.

Zuletzt wurde der Auszug von „Joe’s Superbowling“ bekannt. „Der Mietvertrag für ‚Joe’s Superbowling‘ ist im Juni 2024 ausgelaufen. Die Fläche wird für eine neue Einheit im Rahmen der geplanten Umwandlung des Hauses benötigt“, hieß es kürzlich auf Nachfrage von DER WESTEN von einem Sprecher des Rhein-Ruhr-Zentrums (wir berichteten hier).

+++Rhein-Ruhr-Zentrum: Eigentümer kündigt Großes an – Kunden scharren schon mit den Hufen+++

Rhein-Ruhr-Zentrum: Jetzt ist auch bald DIESER Laden weg!

Als wäre das nicht schon bitter genug, wird es jetzt den nächsten Abgang geben. Auch „Lederwaren Brecklinghaus“ verlässt das Rhein-Ruhr-Zentrum für immer! Eine Insolvenz ist schuld daran, dass die inhabergeführte Kette mit Hauptsitz in Essen aufgeben muss. Das berichtet die „WAZ“.

+++Rhein-Ruhr-Zentrum Mülheim: Spektakulärer Einbruch! Diebe rasen mit Auto durch Shopping-Center+++

„Leider ist es nicht gelungen, Übernehmer für die Läden oder einen von ihnen zu finden“, erklärt Rechtsanwalt und Insolvenzverwalter Marc d‘Avoine. Doch nicht nur im Rhein-Ruhr-Zentrum verabschiedet sich „Lederwaren Brecklinghaus“. Auch das Hauptgeschäft an der Viehofer Straße, der Laden an der Rüttenscheider Straße und die zwei Geschäfte im Flughafen Düsseldorf müssen alle ebenfalls in den nächsten Wochen nach und nach dichtgemacht werden. Das kündigte Gerd Brecklinghaus, geschäftsführender Gesellschafter, an.

Mehr Themen und News haben wir hier für dich:

Dann ist Schluss bei „Lederwaren Brecklinghaus“

Der Räumungsverkauf läuft bereits. „Es ist schwer abzuschätzen, wie lange wir Ware haben werden, aber ich rechne damit, dass Ende September, spätestens im Oktober Schluss ist“, erklärt der 55-jährige Firmeninhaber. Er leitet die Firma Brecklinghaus in dritter Generation. Welches im Rhein-Ruhr-Zentrum ansässige Geschäft ebenfalls von einer Insolvenz betroffen ist, liest du hier.