Mülheimer starren in den Himmel und sind baff – „Zwischen Euphorie und Wehmut“

Wenn zu Beginn der warmen Jahreszeit das berühmte Luftschiff „Theo“ über den Mülheimer Häusern schwebt, drängte sich ganz Mülheim an die Fenster, um den kultigen Zeppelin zu sehen. Im Jahr 2023 kam dann jedoch die traurige Nachricht, dass das Luftschiff des Luftschiffunternehmens WDL in den Ruhestand geht.

In dieser Saison ist jetzt ein neues Luftschiff am Himmel aufgetaucht. Während in einigen lokalen Facebook-Gruppen gerätselt wurde, ob „Theo“ vielleicht doch wieder da sei, war für die anderen sofort klar, dass es sich um einen neuen Zeppelin handelt (wir berichteten hier). Doch noch können sich nicht alle mit dem neuen Gefährt anfreunden.

Mülheim: Freud und Leid liegen nah beieinander

„Herzlich willkommen“, schreibt eine Mülheimerin und postet ein Foto des neuen Luftschiffs am Himmel in einer lokalen Facebook-Gruppe. Ihre ganze Familie steht auf dem Balkon und winkt dem Zeppelin zu. So wie dieser Familie geht es vielen Mülheimern: Zeppelin „Theo“ sorgte seit 2015 immer wieder für Aufsehen. Am Dienstagnachmittag (7. Mai) ist dann der neue Zeppelin NT an seiner neuen Basis gelandet.

Endlich ist wieder ein Luftschiff über Mülheim unterwegs – aber es ist eben nicht Theo. „Irgendwo zwischen Euphorie und Wehmut“, beschreibt eine Anwohnerin ihre Gefühle dazu. Auch die Geräusche des neuen Zeppelins sind für manche noch gewöhnungsbedürftig. Während sich viele an das typische Surren oder Brummen von „Theo“ längst gewöhnt haben, sind einige mit den neuen Klängen noch nicht ganz einverstanden.

Bürgermeister ist zufrieden

Mülheims Oberbürgermeister Marc Buchholz jedenfalls freut sich bereits. „Wir werden eben so viel Freude am neuen Zeppelin NT haben, wie wir sie an seinem Vorgänger ‚Theo‘ hatten. Wenn das Luftschiff am Himmel zu sehen ist, sind die Menschen fasziniert von dem riesigen Gefährt, das so schwerelos und friedlich seine Bahnen über unserer Stadt zieht.“

Wer das Ruhrgebiet und das Rheinland einmal aus der Vogelperspektive betrachten möchte, hat mit den Rundflügen die ideale Gelegenheit dazu. Ganz billig sind die Flüge allerdings nicht. Erwachsene zahlen für einen 45-minütigen Rundflug in Richtung Zeche Zollverein 470 Euro. Der 90-minütige Rundflug über Duisburg und Düsseldorf kostet 820 Euro.

Für viele Mülheimer ist es aber schon ein Vergnügen, unten zu stehen, dem Luftschiff zuzuschauen und zuzuwinken.