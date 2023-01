Mülheim: Wahrzeichen kehrt endlich zurück! DAS sind die Pläne am Flughafen-Standort

Der Countdown läuft! Schon bald können Interessierte die Stadt Essen wieder aus der Luft betrachten. Das Luftschiff Theo hat es sich in der neuen WDL-Halle am Flughafen Essen/ Mülheim bequem gemacht. Sein Nachfolger steht bereits in den Startlöchern.

Denn ab 2024 soll am Flughafen Essen/ Mülheim dauerhaft der Zeppelin NT Rundflüge über das Ruhrgebiet machen. Luftschiff Theo geht dann in Rente. 2023 geht es für Theo auf große Abschiedstour. Weitere Details sind bereits bekannt.

Mülheim: Luftschiff Theo geht auf Abschieds-Tournee

Theo wird 2023 noch ein paar wenige Flüge über das Ruhrgebiet machen, dann ist Schluss. Dann wird er für immer „als größte Stehlampe der Welt“, so WDL, am Boden bleiben. Insgesamt sieben Passagiere können in dem alten Wahrzeichen ein letztes Mal noch Platz nehmen. Doppelt so viele Menschen passen in den neuen Zeppelin NT, der ab 2024 seine Bahnen am Himmel zieht.

Einen kleinen Vorgeschmack gibt es aber schon am 20. und 21. Mai 2023, wie „Radio Essen“ berichtet. Für zwei Tage wird ein anderer Zeppelin nach Essen kommen und Rundflüge anbieten. Beispielsweise sei eine Stadiontour über die Fußballstadien und eine Industriekulturroute über die Zeche Zollverein geplant. Doch das seien nicht die einzigen Routen. Der neue Betreiber konnte die Anzahl der anfliegenden Standorte erhöhen, da ein Zeppelin nicht so Windabhängig ist wie ein Luftschiff. Luftschiffe müssen sich nach der aktuellen Windrichtung richten und können daher nicht alle Ziele anfliegen.

Voll in Betrieb gehen kann der neue Zeppelin aber erst Mitte 2024, dann sollen die Bauarbeiten an der Luftschiff-Halle abgeschlossen sein. Im Interview mit „Radio Essen“ verrät Frank Peylo von der WDL, dass im Februar diesen Jahres das Dach der Halle fertig sein soll. Im Frühjahr könnten dann in einem zweiten Bauabschnitt das Bürogebäude und die Gastronomie neu gebaut werden. Das Luftschiff Theo gibt es ab 2024 nur noch zum Anfassen und Bestaunen auf dem Boden.