Mülheimer schauen in den Himmel – endlich passiert es wieder

Es ist wieder soweit! Bei bestem Frühlingswetter im Mai blicken wieder zahlreiche Mülheimer gespannt in den Himmel.

Denn über der Ruhrgebietsstadt bahnt sich eine Attraktion an, die zahlreiche Augen auf sich ziehen wird.

Mülheim: Luftschiff-Comeback!

„It’s coming home“, schreibt die Stadt Mülheim am Dienstag (13. Mai) auf Instagram unter einen Videobeitrag. Worum es geht? Natürlich um Luftschiff Hugo!

Jahrelang war Zeppelin „Theo“ absoluter Kult am Mülheimer Himmel, bot seinen Passagieren einen beeindruckenden Blick aus luftiger Höhe über des Ruhrgebiet. Seit 2023 ist „Theo“ jedoch in Rente – sein Nachfolger „Hugo“ steht ihm jedoch in nichts nach und beginnt ab Donnerstag (15. Mai) seine diesjährige Flugsaison.

Das Luftschiff nimmt Passagiere mit in 300 Meter Höhe und lässt sie ihre Pott-Heimat aus völlig neuen Perspektiven betrachten. Fünf verschiedene Routen über das Ruhrgebiet soll es geben, die Deutsche Zeppelin-Reederei hofft in der 2025er-Saison auf rund 6.000 Passagiere aus der Region.

Allerdings sollte man die Termine für die Rundflüge genau im Blick behalten – denn Hugo ist in seiner Saison nicht exklusiv in Mülheim im Einsatz. Das Luftschiff mit dem „Good Year“-Aufdruck wird auch für einige Auftrage über Belgien, Monaco, Großbritannien oder Frankreich zwischen den Wolken umher gleiten.

Auf der Internetseite „zeppelinflug.de“ sind alle Flugtermine für interessierte Passagiere zu finden.