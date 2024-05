Mülheim: Restaurant feiert Neueröffnung – Besucher werden es kaum übersehen

Große Freude für alle Mülheimer und Menschen aus der Umgebung, die ihre Ausflüge gerne in der Ruhrgebietsstadt verbringen. Wir gehen mit großen Schritten Richtung Sommer, da passt es einigen sicherlich optimal, dass ein Restaurant in Mülheim eine Neueröffnung feiert. Besucher werden es kaum übersehen und können sich auf einen Biergarten freuen.

Mülheim: Hier eröffnet das Restaurant

Das Café im Haus Ruhrnatur hat einen neuen Besitzer. Ab sofort leitet die Mülheimer Stadtmarketing und Tourismus GmbH (MST) dort das „Insel-Bistro“. Die offizielle Neueröffnung des Insel-Bistros auf der Schleuseninsel war am Samstag (4. Mai) um 12 Uhr. Die regulären Öffnungszeiten sind Dienstag bis Sonntag jeweils von 12 bis 22 Uhr.

Das Insel-Bistro auf der Schleuseninsel kann beispielsweise gut von Gästen der Weißen Flotte Mülheim und von Haus Ruhrnatur erreicht werden. Aber natürlich auch von Menschen, die auf dem RuhrtalRadweg und generell in Mülheim unterwegs sind.

Mülheim: Biergarten mit Kaffee und Snacks

Angeboten werden neben Kaffeespezialitäten und hausgemachten Kuchen auch kleine

Snacks sowie Softgetränke und frisch gezapftes Bier. Alle Speisen und Getränke können bei

schönem Wetter draußen im Biergarten genossen werden – mit direktem Blick auf die Ruhr.

Neueröffnung der Gastronomie im Haus Ruhrnatur. Foto: © RWW Rheinisch-Westfälische Wasserwerksgesellschaft mbH

„Die Eröffnung des Insel-Bistros erreicht einen weiteren Meilenstein, mit dem wir den Tourismus in Mülheim an der Ruhr stärken möchten“, sagt Michael Birr, Geschäftsführer der MST. „Wir sind stolz darauf, gemeinsam mit unserem Vermieter RWW, den Gästen unserer Stadt einen besonderen Ort bieten zu können, an dem sie eine Pause vom Alltag einlegen und die Natur genießen können.“

„Mit der MST haben wir einen starken und namhaften Partner für unser Café im Haus Ruhrnatur gewinnen können. Wir freuen uns sehr, dass der Betrieb bald beginnt und wünschen der MST einen erfolgreichen Start und eine gute Saison“, gibt RWW-Geschäftsführerin Simone Ehlen der neuen Pächterin ihre besten Wünsche mit auf den Weg. Der Zugang zum Bistro ist barrierefrei. Hunde sind angeleint ebenfalls herzlich willkommen.