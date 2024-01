Mülheim: Feuer-Drama in der Nacht – Verletzter liegt bewusstlos im Keller

Feuer-Drama in Mülheim! In der Nacht auf Mittwoch (31. Januar) schlugen die Flammen aus einem Wohnhaus in Mülheim.

Gegen 1 Uhr nachts musste die Feuerwehr zur Lindenstraße im Stadtteil Speldorf ausrücken – und wurde sofort Zeuge eines medizinischen Notfalls. Die Helfer zögerten keine Sekunde und begaben sich sofort ins Flammenmeer.

Mülheim: Flammen schlagen aus Dachstuhl

Mitten in der Nacht schrillte der Notruf bei der Feuerwehr Mülheim. In einem Wohnhaus an der Lindenstraße brannte ein Zimmer im Dachgeschoss. Wie die Einsatzkräfte vor Ort feststellten, befand sich der Dachstuhl bereits im Vollbrand. Doch eine Information versetzte die Helfer sofort in Alarmbereitschaft.

Offenbar befand sich noch eine vermisste Person im Inneren des Hauses. Die Feuerwehrleute zögerten nicht lange – sofort begaben sich mehrere Trupps mit Atemschutz in das Wohnhaus. Im Keller des Hauses wurden sie schließlich fündig.

Eine Person hatte dort einen internistischen Notfall erlitten, lag bewusstlos am Boden. Der Rettungsdienst übernahm sofort die medizinische Erstversorgung, bevor der Patient anschließend in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht wurde.

Feuerwehr rettet bewusstlose Person aus Keller

Gleichzeitig liefen die Löschmaßnahmen natürlich auf Hochtouren! Acht Trupps mit Atemschutz löschten den Brand im Inneren des Gebäudes – während weitere Helfer mit Drehleitern Maßnahmen ergriff, um zu verhindern, dass die Flammen auf die Nachbargebäude übergreifen.

Erst um 6.30 Uhr am Mittwochmorgen konnten die Löscharbeiten beendet werden. Jetzt stellt sich nur noch die Frage, was diesen verheerenden Brand ausgelöst hat. Zur Brandursache wird nun ermittelt.