Mülheim: 72-Jähriger liegt tot auf der Straße – Polizei mit dringendem Appell

In Mülheim an der Ruhr fanden Zeugen am Samstagabend (24. August) einen 72-jährigen Mann, der mitten auf der Fahrbahn lag. Obwohl die Passanten ihr Bestes gaben, um den Mann zu retten, kam jede Hilfe zu spät. Jetzt sucht die Polizei dringend Zeugen, um herauszufinden, wie es zu dem schrecklichen Vorfall kam.

+++ Essen: Beliebtes Restaurant schließt – „Schlimmsten Wochen meiner Laufbahn“ +++

Passanten konnten es nicht glauben, als sie an der Kreuzung Heuweg/Emdener Straße in Mülheim an der Ruhr einen älteren Mann auf der Straße liegen sahen. Allem Anschein nach hatte der 72-jährige Radfahrer einen Verkehrsunfall. Die Passanten reagierten sofort, leisteten Erste Hilfe und versuchten, den verletzten Mann zu reanimieren.

Mülheim: Radfahrer verstarb im Krankenhaus

Die für Mülheim an der Ruhr zuständige Polizei Essen erhielt um 21.45 einen Anruf und wurde über den verletzten Radfahrer in Kenntnis gesetzt. Als die Beamten an der Unfallstelle eintrafen, war der verletzte 72-Jährige – trotz der Bemühungen der Passanten – nicht mehr ansprechbar. Andere Unfallbeteiligte befanden sich nicht vor Ort.

Der Rettungsdienst brachte den Senior in ein naheliegendes Krankenhaus. Bedauerlicherweise konnten die Ärzte den Mühlheimer nicht mehr retten. Er verstarb an den Folgen seiner Verletzungen.

+++ Dortmund: Mann muss Führerschein abgegeben – es kommt zu einer irren Odyssee +++

Aktuell laufen die Ermittlungen der Polizei Mülheim auf Hochtouren, um herauszufinden, was genau passiert ist und wie es zu dem schrecklichen Unfall kommen konnte. Ein spezielles Verkehrsunfallaufnahmeteam übernahm die Unfallaufnahme vor Ort.

Polizei sucht dringend Zeugen

Um herauszufinden, was genau passiert ist, sucht die Polizei Mülheim jetzt dringend nach Zeugen. Ist der Mann gestürzt oder hatte er einen medizinischen Notfall? War jemand anderes in den Unfall verwickelt? Bis jetzt hat sich noch niemand bei den Beamten gemeldet.

Mehr Themen:

Zeugen, die den Unfall verfolgen konnten und vielleicht mehr Informationen haben, sollen sich dringend bei der für Mülheim zuständigen Polizei in Essen melden. Die Leitstelle ist entweder telefonisch unter der Rufnummer 0201/829-0 zu erreichen oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de.