Mülheim: Autos crashen ineinander! Augenzeugen handeln sofort

Heftiger Unfall in Mülheim! Zwei Autos crashten ineinander – drei Personen verletzten sich schwer.

Am späten Freitagnachmittag (30. Dezember) gegen 17.45 Uhr hat es in Mülheim-Saarn heftig gekracht. Aus bislang ungeklärter Ursache kollidierten zwei Fahrzeuge im Bereich der Mendener Brücke.

Mülheim: Augenzeugen leisteten Erste Hilfe

Dabei wurden alle drei Insassen des Fahrzeugs durch den Zusammenstoß schwer verletzt. Doch aufmerksame Passanten reagierten sofort, leisteten bis zum Eintreffen der Rettungskräfte Erste Hilfe.

Heftiger Verkehrsunfall in Mülheim Saarn. Foto: Feuerwehr Mülheim

Da bei einer Frau die genauen Verletzungen nicht bekannt waren, wurde nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst, in Absprache mit dem Notarzt, eine patientenorientierte Rettung durchgeführt. Dazu musste das Fahrzeug stabilisiert und das Dach des Autos abgenommen werden. Die Rettung war erfolgreich, die Frau kam in ein Krankenhaus. Die beiden anderen Verletzten wurden ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht.

Mülheim: Einsatz brachte Straßensperrungen mit sich

Für die Einsatzdauer von etwa einer Stunde wurde die Mendener Brücke in beiden Fahrtrichtungen komplett gesperrt. Die Unfallursache wird zurzeit durch die Polizei ermittelt.