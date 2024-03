NRW: Überholmanöver endet in Horror-Crash – Mann stirbt, sechs Schwerverletzte

Horror-Crash in NRW! Auf einer Landstraße bei Haltern am See hat sich am Samstag (23. März) ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Ein missglücktes Überholmanöver forderte einen Toten und sechs Schwerverletzte, darunter auch Kinder.

Ein 53-jähriger Autofahrer aus Bottrop verstarb noch an der Unfallstelle. Laut einem Sprecher der Polizei schwebte keiner der Verletzten in Lebensgefahr.

NRW: Schwerer Unfall nach Überholmanöver

Gegen 13.30 Uhr kam es Haltern am See (Kreis Recklinghausen) zu einem schweren Unfall auf dem Bossendorfer Damm, dem Zubringer zu den Autobahnen 43 und 52. Den vielen Einsatzkräften, darunter Feuerwehr und Sanitäter, bot sich vor Ort ein schreckliches Bild. Ein 53-jähriger Autofahrer hatte auf der L612 trotz Überholverbots versucht, vorausfahrende Autos zu überholen. Dabei stieß er nach Angaben der Polizei frontal mit einem entgegenkommenden Auto zusammen. Er wurde nach dem heftigen Zusammenstoß in seinem Wagen eingeklemmt und verstarb noch an der Unfallstelle.

Die Insassen des entgegenkommenden Fahrzeugs wurden bei dem Zusammenstoß schwer verletzt. Es handelte sich dabei um eine 36-jährige Frau und drei Kinder. Hinter ihr fuhr ein weiteres Fahrzeug, das nach dem Frontalaufprall nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte. Die Fahrerin des weißen VWs, eine 35-Jährige, und ihr Mitfahrer zogen sich ebenfalls schwere Verletzungen zu, wie ein Polizeisprecher bestätigte.

Bei dem schweren Crash kollidierten ein Citroën C4 und der Passat der 36-Jährigen ineinander, wurden über die Fahrbahnen geschleudert und völlig zerstört. Auch das dritte Auto wurde massiv beschädigt, wie die Unfallbilder zeigen. Zudem kam ein Rettungshubschrauber zum Einsatz. (mit dpa)