Mülheim: Neues Restaurant eröffnet – dann folgt ein herber Rückschlag! „Reinste Chaos“

Anfang April 2024 hat ein neues Restaurant in Mülheim eröffnet. Die Gastronomen Abel Bivolu und Mario Akim bieten in ihrer neu eröffneten „Pizzeria D’Amici“ im Fassadenhaus der Innenstadt italienische Spezialitäten an. Pizza, Pasta und zum Abschluss Tiramisu.

Die Vorfreude anlässlich der Neueröffnung war groß in Mülheim. Doch nach nur einer Woche folgte der Schock. Als Abel Bivolu eines Morgens das Lokal betrat, traute er seinen Augen kaum.

Mülheim: Einbruch in neu eröffnetem Restaurant

Wie der Mülheimer Gastronom gegenüber der „NRZ“ erklärt, sei er nichtsahnend wie an jedem Morgen um 9 Uhr in das Restaurant gekommen. Während die Pizzeria an der Eppinghofer Straße 23 gerade geöffnet hatte, musste der Inhaber hinter den Kulissen erst einmal tief durchatmen.

Denn in der Küche habe er ein aufgebrochenes Fenster entdeckt. Auf dem Boden lagen überall Scherben von Tellern verteilt, die auf der Fensterbank gestapelt wurden. „Es war das reinste Chaos“, erinnert sich Bivolu zurück. Auch die Kasse haben offen gestanden. Doch allzu viel Geld sei nicht drin gewesen. Auch die Kosten für den entstandenen Sachschaden seien überschaubar – doch der Schock sitzt.

Als ihm langsam aber sicher klar wurde, was passiert war, sammelte er sich. Kurz darauf habe Bivolu den Einbruch in sein Lokal bei der Polizei gemeldet. Auch eine Polizeisprecherin bestätigte gegenüber der Zeitung, dass die Spurensicherung vor Ort gewesen sei.

