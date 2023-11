Mülheim bekommt zwei neue Läden – Anwohner können sich freuen

Anwohner aus Mülheim aufgepasst: Der Rathausplatz soll umgestaltet werden! Zwei angesagte Läden sind hierher gezogen. Das dürfte bei vielen für großen Jubel sorgen.

Auf dem Rathausplatz in Mülheim soll es künftig gemütlicher werden: Die Eisbar Sorelli’s ist vom Kohlenkamp 30 hergezogen. Direkt nebenan findet sich jetzt ein Laden, der dem ein oder anderen bereits bekannt sein dürfte: Das Good life öffnete hier seine Pforten. Das Good life war zuvor am Kohlenkamp 34 zu finden.

Mülheim: Verschiedene Veranstaltungen geplant

Wie die „WAZ“ berichtet, bietet das Sorelli’s spezielles Eis an: Es besteht nur aus natürlichen Zutaten. Doch Gäste können dort nicht nur Eis genießen. Das Café bietet zusätzlich unter anderem auch warme Zimtschnecken mit Vanilleeis oder aber auch Frozen Yogurt mit verschiedenen Toppings an. Der Außenbereich am Rande des Marktplatzes soll im nächsten Sommer sogar noch erweitert werden.

Außerdem sind in dem Café verschiedene Veranstaltungen wie zum Beispiel Vorlesenachmittage oder Backkurse für Kinder geplant. „Wir kooperieren auch mit dem Rathaus, Hochzeitspaare können bei uns gerne ihren Sektempfang ausrichten“, erklärt Lena Collett, Geschäftsführerin des Eiscafés.

Gin- und Wein-Tastings im Good life

Collett plant zusätzlich mit Julian Schick, Inhaber des Good life, beispielsweise einen Aperitiv- und Weinabende mit Musik. Seinen Laden möchte Schick auch weiterhin mit Events verknüpfen. Schon an seinem früheren Standort organisierte er zum Beispiel Gin- oder Wein-Tastings.

„Im nächsten Jahr möchte ich mich um eine dauerhafte Schankgenehmigung bemühen, sodass mein neuer Laden abends zur Bar werden kann“, betont er. Sein erweitertes Sortiment im Laden umfasst weiterhin einige Sachen: Ausgesuchte Rucksäcke, T-Shirts, Spielsachen, Kinderbücher, Beutel, Karten, aber auch Weine oder verschiedene Gin-Sorten. Was jetzt aus den leerstehenden Ladenlokalen am Kohlenkamp wird, kannst du bei der „WAZ“ nachlesen.