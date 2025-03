Mülheim: Service eingestellt – Postbank-Kunden bedient

In Mülheim können es die Kunden der Postbank kaum glauben. In der Filiale der „Deutschen Post“ im Stadtteil Dümpten soll der Service deutlich eingeschränkt werden – und sorgt damit für viel Ärger bei den Kunden.

Auf Facebook wendet sich ein Postbank-Kunde an die Facebook-Gruppe „Du weißt, dass du aus Mülheim kommst.“ Wütend berichtet er in dem Beitrag, dass er erfahren hat, dass in der Post-Filiale in dem Stadtteil Dümpten bald ein Service eingestellt wird – Ab April kann man dort weder Geld abholen noch einzahlen.

Postbank: Veränderung im Kundenverhalten

Wütend beschwert er sich auf Facebook über die Einstellung des Services und erinnert an ältere oder gebrechliche Menschen, die auf die Bargeldausgabe angewiesen sind. In den Kommentaren sind viele Nutzer genervt und wütend über diese Entscheidung der Postbank. Aber auch Anwohner aus anderen Orten im Ruhrpott berichten, dass auch bei ihnen die Bankdienstleistungen eingeschränkt wurden.

DER WESTEN hat bei der Postbank nachgefragt, warum der Bankservice in Mülheim-Dümpten eingestellt wurde. Ein Sprecher erklärt, dass es sich bei der betroffenen Filiale nicht um eine Filiale der Postbank handle, sondern lediglich um „eine Partner-Filiale der Deutschen Post.“ Die Postbank hat mehrere Partner-Filialen, in denen solche einfachen Bankdienstleistungen angeboten werden.

Jedoch erklärt der Sprecher der Postbank, dass eine Veränderung im Kundenverhalten beobachtet worden sei. Er sagt, dass „Kunden ihre Bankgeschäfte zunehmend online durchführen und der Anteil bargeldloser Zahlungen steigt.“ Daher sinke auch die Nachfrage nach solchen einfachen Bankdienstleistungen. Wegen dieser Veränderung habe das Unternehmen eine große Veränderung beschlossen, so der Sprecher weiter.

Mülheim: Deutsche Post-Filiale bietet keine Bankdienstleistungen mehr an

Der Postbank-Sprecher gibt gegenüber DER WESTEN preis, dass man entschieden habe, Bankdienstleistungen „in den Partner-Filialen der Deutschen Post schrittweise bis Ende 2025 nicht mehr anzubieten, so auch in Mülheim an der Ruhr.“ Daher werde auch die Filiale in Mülheim-Dümpten ab dem 17. März keine Bankdienstleistungen mehr anbieten.

Kunden der Postbank, die in Mülheim wohnen, müssen sich jedoch keine Sorgen machen, denn es gibt weiterhin genug Möglichkeiten, um Bargeld abzuheben. Neben den Filialen der Postbank ist dies auch nach dem Einkauf bei ausgewählten Einzelhändlern wie Netto, Aldi oder Lidl möglich.

Auch bietet die Postbank über die App einen sogenannten „Bargeld-Code“ an, durch den man innerhalb von zwei Stunden bei ausgewählten Einzelhändlern Bargeld abheben oder einzahlen kann.

