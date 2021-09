Mülheim: SUV fährt Kind (6) auf dem Weg zur Kita über den Haufen – dann eskaliert die Situation

Mülheim. Schlimmer Vorfall in Mülheim.

Auf dem Weg zur Kita wurden ein Vater und sein Kind (6) von einer SUV-Fahrerin übersehen und angefahren. Dabei blieb es aber nicht. Nach dem Unfall in Mülheim gab es noch eine körperliche Auseinandersetzung zwischen dem Vater und der SUV-Fahrerin.

Mülheim: Mann und Kind (6) auf dem Weg zur Kita angefahren

Laut Polizei ereignete sich der Unfall am Montag gegen 7.55 Uhr in Mülheim Mitte-Ost. Der 36-jährige Vater überquerte zu diesem Zeitpunkt mit seiner Tochter die Heinrichstraße im Einmündungsbereich der August-Schmidt-Straße in Laufrichtung August-Schmidt-Straße.

Zum gleichen Zeitpunkt wollte eine 32-jährige Autofahrerin mit ihrem Mitsubishi von der August-Schmidt-Straße nach links in die Heinrichstraße abzubiegen. Dabei stieß der SUV mit den Fußgängern zusammen.

Mülheim: Situation eskaliert nach Unfall

Nach dem Zusammenstoß war die Situation aber noch nicht beendet. Es kam zu einer Auseinandersetzung zwischen dem Vater und der SUV-Fahrerin. Bei dieser wurde die 32-Jährige leicht verletzt.

Bei dem Unfall waren schon der Vater und seine Tochter leicht verletzt worden. Die drei Unfallbeteiligten wurden durch den herbeigerufenen Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht, konnten aber nach ambulanter Behandlung wieder entlassen werden.

Das Verkehrskommissariat der Polizei Mülheim hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Falls du den Unfall oder die Auseinandersetzung gesehen hast, nimmt sie unter der Rufnummer 0201 8290 Hinweise zu dem Sachverhalt entgegen. (gb)