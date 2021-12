Mülheim: Mann klaut Pakete – dann wird er noch dreister

So entsteht ein Phantombild

So entsteht ein Phantombild

Mülheim. Das kann wirklich niemand gebrauchen! In Mülheim sorgt ein dreister Dieb für Fassungslosigkeit bei seinen Opfern.

Kurz vor der Weihnachtszeit macht der Unbekannte einen Strich durch die Rechnung der Anwohner in Mülheim.

Mülheim: Pakete kurz vor Weihnachten verschwunden

Wenige Wochen vor dem großen Fest trudeln bei dem ein oder anderen die Weihnachtsbestellungen ein. Wer den Postboten verpasst, findet seine Pakete von DHL, Amazon und Co entweder vor der Haustür oder bei den Nachbarn.

In Mülheim macht ein dreister Paketdieb die Runde. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Sven Simon

Anders sieht das aktuell in Mülheim aus. Dort macht sich ein dreister Dieb an den Bestellungen mancher Haushalte zu schaffen. Dieser soll sich an den Paketen bereichern, die vor den Wohnhäusern abgestellt wurden.

Einige Fakten über die Stadt Mülheim an der Ruhr:

wurde 1093 erstmals urkundlich erwähnt, 1808 wurden die Stadtrechte verliehen

liegt zwischen Duisburg, Essen und Düsseldorf

hat 170.632 Einwohner (Stand: Dezember 2019), besteht aus neun Stadtteilen in drei Stadtbezirken

Oberbürgermeister ist Marc Buchholz (CDU)

In einer Facebook-Guppe beschreibt eine Betroffene den Unbekannten als ungefähr 1,80 Meter großen und sehr schlanken Mann. Bei seinem Beutezug am Winkhauser Weg trug er offenbar eine Dreiviertelhose sowie eine Kappe.

In Mülheim wurden einigen Anwohnern die Weihnachtspakete vor der Haustür gestohlen. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Pius Koller

Als wäre das Klauen der Pakete nicht genug, zerstörte der Dieb auch noch die Weihnachtsdeko seiner Opfer. Sie verständigten bereits die Polizei. Den Beamten fehlt aktuell jedoch noch jede Spur nach dem Paketdieb.

Mülheim: DAS können Betroffene tun

Allerdings müssen sich die Betroffenen noch nicht ganz von ihren Bestellungen verabschieden. Geht ein Paket verloren oder wird es wie in diesem Fall geklaut, kann der Konzern eine Nachforschung veranlassen. Diese nimmt zwar mehrere Tage in Anspruch, schützt die Kunden allerdings davor, auf den Kosten sitzen zu bleiben.

Unter Umständen kann es allerdings sein, dass sich der Händler um eine solche Nachforschung kümmern muss und nicht der Kunde selbst. (neb)