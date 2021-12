Centro, Limbecker Platz, Kö - das sind die beliebtesten Shoppingziele in NRW

Centro, Limbecker Platz, Kö - das sind die beliebtesten Shoppingziele in NRW

Rhein-Ruhr-Zentrum in Mülheim: Wichtige Änderung beim Trödelmarkt! DAS musst du jetzt wissen

Mülheim. Er ist einer der beliebtesten Flohmärkte im ganzen Ruhrgebiet: der Trödelmarkt am Rhein-Ruhr-Zentrum in Mülheim. An jedem ersten Sonntag im Monat lockt er Händler und Besucher gleichermaßen an.

Wichtige Nachrichten für die Besucher Trödelmarkts am Rhein-Ruhr-Zentrum in Mülheim! (Symbolbild) Foto: IMAGO / biky

Auch während der Corona-Pandemie können Besucher wieder über den Trödelmarkt am Rhein-Ruhr-Zentrum in Mülheim flanieren. Doch gelten dort strenge Regeln. Was du wissen musst, verraten wir dir hier.

Rhein-Ruhr-Zentrum in Mülheim: DAS solltest du vor dem Besuch des Trödelmarkts wissen

Seit Samstag gelten in Nordrhein-Westfalen angesichts der aktuellen Corona-Lage strengere Regeln. Dazu zählt auch eine 2G-Pflicht im Einzelhandel. Bedeutet: Wenn du nicht gerade in Geschäften des täglichen Bedarfs einkaufen willst, musst du geimpft oder genesen sein.

Mehr aus Mühlheim:

Das gilt ab sofort auch für den Trödelmarkt in Mülheim. Wenn du dich auf den Weg zum Gelände machst, sollst du am besten schon deinen Impfausweis oder den Genesenenbrief inklusive Personalausweis bereithalten. Damit geht es beim Einlass schneller und du kannst dich eher ins Getümmel stürzen. Laut Betreiber wird dir außerdem das Tragen einer Maske empfohlen.

Am Rhein-Ruhr-Zentrum in Mühlheim darf weiter „getrödelt“ werden. Allerdings unter strengeren Corona-Regeln. (Symbolbild) Foto: picture alliance / Pacific Press | Riccardo Fabi

Dann findet der letzte Trödelmarkt des Jahres statt

Für dieses Jahr findet der letzte Trödelmarkt am Rhein-Ruhr-Zentrum in Mülheim am Sonntag, 5. Dezember, statt. Von 11 bis 18 Uhr darf dann gestöbert werden.

Das sind die nächsten Trödel-Termine:

Sonntag, 9. Januar 2022

Sonntag, 6. Februar 2022

Sonntag, 6. März 2022

Sonntag, 4. April 2022

