Mülheim: Frau sieht blutverschmierten Mann am Fenster – Polizei findet tote Frau in Wohnung

Mülheim. In Mülheim wurde die Polizei zu einer Wohnung in der Ulan-Becker-Straße gerufen, da eine Zeugin dort etwas Beunruhigendes beobachtet hatte.

In einer Wohnung fanden Beamten daraufhin eine tote Frau auf. Ein Tatverdächtiger, der Sohn der Toten, wurde in der Nähe der Wohnung in Mülheim aufgegriffen und festgenommen.

In Mülheim entdeckte die Polizei in einer Wohung in der Ulan-Becker-Straße die Leiche einer Frau. Foto: Foto: ANC-NEWS

Mülheim: Leblose Frau in Wohnung gefunden – Mordkommission ermittelt

Am Mittwochvormittag gegen 10:20 Uhr erhielt die Leitstelle der Polizei Essen einen Notruf einer Zeugin, die etwas Schauriges entdeckt hatte: Im Küchenfenster einer Wohnung soll sie einen blutverschmierten Mann gesehen haben.

Die Kollegen der Polizei Mülheim seien daraufhin ausgerückt und hätten in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Ulan-Becker-Straße eine leblose 68-jährige Mülheimerin aufgefunden, so ein Sprecher der Polizei gegenüber Der Westen. Der zuständige Notarzt konnte nur noch den Tod der Frau feststellen.

Mülheim: Tote Frau gefunden – Polizei verhaftet Tatverdächtigen

Kurze Zeit später sei ein 35-Jährer Mülheimer vorläufig festgenommen worden, der sich in Tatortnähe aufhielt. Bei dem Mann mit bosnisch-herzogowinischer Staatsbürgerschaft handelt es sich nach ersten Erkenntnissen um den Sohn der Getöteten. Er ist dringend tatverdächtig.

Eine Mordkommission wurde eingerichtet, die Spurensicherung am Tatort läuft derzeit, die nähere Erkenntnisse zu den Geschehnissen und Hintergründe liefern soll. Der Bereich um den Tatort wurde im Rahmen der Spurensicherung abgesperrt.

Zur möglichen Tatwaffe gibt es noch keine offiziellen Erkenntnisse. Die Kriminalpolizei hat weiterführende Ermittlungen zur Aufklärung des mutmaßlichen Gewaltverbrechens eingeleitet. (alp)