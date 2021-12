Essen: Junge Frau (20) will aus dem Auto aussteigen – plötzlich tritt ein Fremder ihr in den Bauch!

Essen. Schlimmer Überfall in Essen! Eine junge Frau (20) wollte nur ihr Auto verlassen, als sie plötzlich angegriffen wurde.

Wie die Polizei mitteilt, wollte die 20-Jährige am Dienstagabend ihren Wagen in der Seumannstraße in Essen-Altenessen parken. Doch dann kam ein Unbekannter auf sie zu.

Essen: 20-Jährige brutal mitten auf der Straße angegriffen

Gegen 20.30 Uhr stieg sie aus und wollte abschließen, als es passierte. Der bislang unbekannte Täter forderte sie auf ihr Geld herauszurücken. Er riss mit aller Gewalt an ihrer Handtasche

Doch die junge Frau ließ nicht los, klammerte sich an ihre Tasche. Das verärgerte den Unbekannten so sehr, dass er der Frau in den Bauch trat! Schließlich bekam er seine Beute und rannte mit der Handtasche in Richtung Karolingerstraße davon.

Er soll etwa 20 bis 25 Jahre alt sein, 1,75 bis 1,80 Meter groß und ein südländisches Aussehen haben. Seine Körperstatur sei normal gewesen. Er hatte bei der Tat eine dicke schwarze Winterjacke an und die Kapuze über den Kopf gezogen.

Polizei sucht Zeugen

Hast du am Dienstagabend etwas an der Seumannstraße beobachtet und kannst der Polizei Hinweise geben? Dann melde dich unter der Telefonnummer 0201/829-0. (js)