Mülheim: MüGa-Park wird gesperrt – DAS ist der Grund

Die MüGa ist eine prächtige Parkanlage und eine „grüne Lunge“ inmitten der Stadt Mülheim. Sie liegt direkt an der Ruhr und in Reichweite von Schloss Broich. Auf einer Fläche von 66 Hektar finden Besucher Kunstobjekte, Grünflächen für Picknicks, Radwege, Brunnen und mehr. Kein Wunder, dass sich die MüGa großer Beliebtheit erfreut.

Doch ab Mittwoch, 9. August, bleibt die MüGa erst einmal geschlossen. Sicherlich werden sich viele Besucher wundern, warum ihnen der Zutritt in den Mülheimer Park verwehrt wird.

„Mülheim Summer Open Air“ steht bevor

Am Freitag und Samstag, 11. und 12. August, geht in der MüGa das „Mülheim Summer Open Air 2023“ über die Bühne. Das Freiluft-Festival verspricht beste musikalische Unterhaltung.

Gut und schön – aber warum ist die MüGa dann schon ab Mittwoch gesperrt? Die Antwort liegt auf der Hand: Wegen der umfangreichen Vorbereitungen bleibt der MüGa-Park am Schloss Broich schon einige Tage vor dem Event geschlossen, damit sich die Arbeiter frei bewegen können und niemanden beim Aufbau gefährden.

Spielplatz und Radweg erst Montag erreichbar

Ausflüge zum Beispiel zum Matsch-Spielplatz in der MüGa sind erst in der Woche ab 14. August wieder möglich. Wer auf dem Ruhrtal-Radweg unterwegs ist, kann beziehungsweise muss den Umleitungsschildern folgen.

Das „Mülheim Summer Open Air 2023“ ist übrigens das neue Musik-Event der Mülheimer Stadtmarketing und Tourismus GmbH mit Unterstützung der „MülheimPartner“. Die Organisatoren präsentieren am Freitag die Top-DJs Fritz Kalkbrenner, Moguai, Helen & Boys sowie 2 Electronic Souls. Kein Wunder, dass für diesen Tag bereits alle Tickets ausverkauft sind.

Am Samstag gibt es dann keine elektronische Musik, sondern es stehen mit Johnny Logan, Maggie Reilly und The Lords einige Mega-Stars der 1970er-, 80er-, und 90er-Jahre auf der Bühne. Karten sind im Vorverkauf für 29,90 Euro online und in der Tourist-Info erhältlich. An der Abendkasse am Samstag können Tickets für 33 Euro gekauft werden. Der Zeitplan am Samstag:

• 17 Uhr: Einlass

• 18.30 Uhr: The Lords

• 19.50 Uhr: Maggie Reilly

• 21.15 Uhr: Johnny Logan

• 22.30 Uhr: Ende