Mülheim: Mann fährt mit Auto in Einkaufszentrum – der Grund ist kurios

In Mülheim ist es am Dienstagnachmittag (1. August) zu einem äußerst kuriosen Vorfall gekommen. Stell dir vor, du freust dich auf einen tollen Shopping-Tag in einem Einkaufzentrum, schlenderst herum und hast nur noch Augen für Schaufenster. In Shoppinglaune verliert die in ein oder andere Person ja gerne schon mal Raum und Zeit.

Das Drumherum wird also nur noch sekundär wahrgenommen und so fallen Kleinigkeiten vielleicht gar nicht groß auf. Aber in dem Mülheimer Einkaufzentrum Forum ist es am Dienstagnachmittag (1. August) zu einem so kuriosen Vorfall gekommen, dass alle Augen nur noch darauf gerichtet waren. Wie man das schafft? Durch eine außergewöhnliche Aktion, mit der niemand gerechnet hätte.

Mülheim: Rentner parkt im Einkaufszentrum

Ein 82-jähriger Mülheimer hat Anfang der Woche den Eingang vom Einkaufszentrum Forum mit der Einfahrt vom Parkhaus verwechselt und parkte mit seinem VW Golf plötzlich direkt in der Mall vor einem Bäcker. Der kuriose Vorfall ereignete sich am Dienstagnachmittag (1. August) und wurde von einem Wachdienst des Einkaufszentrum gemeldet. Auf Anfrage von DER WESTEN bestätigte die Polizei Essen den ungewöhnlichen Vorfall. Das Wichtigste vorweg: Es habe keine Verletzten im Forum gegeben und auch der 82-jährige Rentner blieb unverletzt.

Durch den ungewöhnlichen Ausflug entstand ein Sachschaden an der Tür des Einkaufszentrum und auch an dem VW Golf. Die Polizei Essen hat den Wagen gegen 15:30 Uhr wieder aus dem Einkaufszentrum rausgefahren. Der Fahrer des PKWs ist laut Polizei ein 82-jähriger Mann aus Mülheim. Der Rentner verfolgte keine böse Absicht, sondern war lediglich auf der Suche nach einem Parkplatz. Deshalb gab es auch keine Anzeige, sondern nur eine Unfallmitteilung. Ein Ordnungswidrigkeitsverfahren wurde eingeleitet.

Der Mann hat jetzt die Möglichkeit in den nächsten Tagen seine Ordnungswidrigkeit durch eine Zahlung begleichen. Für den Rentner schien die Suche nach dem Parkhaus etwas verwirrend, sodass er wohl den Eingang vom Parkhaus mit einem Eingang vom Forum verwechselt hat und anschließend mitten im Einkaufszentrum vor dem Bäcker zu stehen kam. Die Pressestelle der Polizei Essen kann einen Anschlag oder jegliche böse Absicht ausschließen.