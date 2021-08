Mülheim macht Geld für Luftfilter an Schulen locker – doch es hagelt Kritik: „Wahnsinn!“

Mülheim macht Ernst im Kampf gegen Corona. Wie die Stadt mitteilte, sollen zahlreiche Schulen in Mülheim mit mobilen Luftfiltern ausgestattet werden.

Davon sollen jüngere Schüler profitieren, für die bislang eine Corona-Impfung noch nicht in Frage kommt. Viele Mülheimer begrüßen die Investition. Doch es gibt auch kräftigen Gegenwind.

Mülheim investiert in Luftfilter wie diesen an Schulen. (Symbolbild) Foto: Sven Hoppe /dpa

Mülheim investiert für Luftfilter an Schulen – aber nicht an jeder

Auf die mögliche Förderung durch den Bund will die Stadt Mülheim nicht warten. Stattdessen hat der Rat der Stadt am Donnerstag beschlossen, selbst Nägel mit Köpfen zu machen.

---------------

Einige Fakten über die Stadt Mülheim an der Ruhr:

wurde 1093 erstmals urkundlich erwähnt, 1808 wurden die Stadtrechte verliehen

liegt zwischen Duisburg, Essen und Düsseldorf

hat 170.632 Einwohner (Stand: Dezember 2019), besteht aus neun Stadtteilen in drei Stadtbezirken

Oberbürgermeister ist Marc Buchholz (CDU)

---------------

„Die Schulklassen 1-6 der Mülheimer Schulen sollen kurzfristig mit Luftfilteranlagen ausgestattet werden“, teilte die Stadt mit. „Mit Blick darauf, dass für die Altersgruppe unter 12 Jahren kein Impfangebot absehbar ist, freue ich mich, den jungen Schülerinnen und Schülern nun mit mobilen Luftreinigungsgeräten eine zusätzliche Schutzmaßnahme anbieten zu können“, äußerte sich Oberbürgermeister Marc Buchholz.

Mülheim will Schüler schützen – und erntet Kritik

Grundsätzlich begrüßen viele Mülheimer die Anschaffung der Luftfilter. Doch es gibt auch Punkte, die Bürgern der Stadt sauer aufstoßen.

Viele kritisieren, warum die Maßnahme erst nach so langer Zeit beschlossen wurde: „Wahnsinn. Und das nach erst 17 Monaten Pandemie!! Chapeau, Stadt Mülheim“, kommentiert ein Bürger bei Facebook. Dem entgegnet eine andere Userin: „Ja, viel zu spät, aber immerhin überhaupt endlich und früher als in geschätzten 90% aller anderen Kommunen in Deutschland. Ich applaudiere und verzweifle mit schulpflichtigem Kind in Sachsen.“

Warum Mülheim keine Luftfilter an Kitas einsetzt

Andere kritisieren, dass nur Schulen Luftfilter erhalten sollen: „Und die Kitas werden wieder vergessen!!!“

Dazu sei allerdings gesagt, dass Luftfilter als Baustein der Pandemie-Bekämpfung nur dann Sinn ergeben, wenn auch weitere Voraussetzungen erfüllt sind: Regelmäßiges Stoßlüften, Abstand halten und das Tragen einer Maske in geschlossenen Räumen.

Da Kita-Kinder weder eine Maske tragen noch Abstand halten können, macht nach Einschätzung von Experten die Installation von Luftfiltern hier wenig Sinn.

----------

----------

Wann sollen die Geräte in Mülheim da sein?

Die Schulen sollen nach den Plänen der Stadt Mülheim jetzt „kurzfristig“ mit den Luftfiltern ausgestattet werden. Der Plan: Bis zu den Herbstferien sollen 650 Luftfilter in den Mülheimer Klassenräumen stehen.

Der Unterreicht soll durch sie nicht gestört werden. Die maximale Lautstärke soll 40 Dezibel nicht überschreiten. (ak)