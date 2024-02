Mülheim: Neueröffnung in der Innenstadt – Anwohner schauen genau hin

In der Innenstadt von Mülheim eröffnet ein neuer Laden – und Anwohner schauen ganz genau hin, denn: Es gibt ihn bereits gleich zweimal an anderer Stelle in der Stadt.

„Perfetto“-Betreiber Eddie Turkmen eröffnet in der Innenstadt von Mülheim bald einen weiteren Laden. Am Kohlekamp gibt es bereits ein „Perfetto“ sowie den kleinen Ableger „Perfetto Deli“. Nun soll es bald ein drittes „Perfetto“ geben, wie die „WAZ“ berichtet.

Mülheim: Mietvertrag für „Perfetto Vino“ läuft ab Februar

Der neue Laden „Perfetto Vino“ soll vor allem Nachtschwärmer ansprechen. Donnertags, freitags und samstags werden ab 17 Uhr und bis spätestens 22 Uhr Weine angeboten, dazu Tapas, Antipasti und andere Kleinigkeiten. Zudem werde es einmal wöchentlich Livemusik und einen DJ geben.

Der Mietvertrag für das „Perfetto Vino“ läuft ab Februar. Dann sollen auch die Renovierungsarbeiten beginnen. Ein mittlerer fünfstelliger Bereich wird für die Renovierung wohl draufgehen. Die Fassade soll so aussehen wie bei den anderen Läden. „Ich will die Backsteine freilegen lassen und einen Durchbruch zum ‚Perfetto Deli‘ schaffen, damit wir die Küche dort mitnutzen können“, erklärt Turkmen.

Mülheim: Zusätzlich 40 Außensitzplätze sollen entstehen

Im tiefergelegenen Bereich des Ladens soll eine Weinbar mit Stehtischen und gefüllten Regalen entstehen. Ein paar Stufen höher soll eine Theke entstehen. Dort können tagsüber dann auch größere Gruppen Platz nehmen. „Wir möchten einen Teil als Terrasse nutzen, den Bereich mit Kirschlorbeer oder ähnlichen Pflanzen nach außen hin etwas abgrenzen“, kündigt der Inhaber an. Auch direkt vor dem neuen Laden will er Stühle und Tische aufstellen und so zusätzliche 40 Außensitzplätze gewinnen.

