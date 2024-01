Mülheim: Anwohnerin macht unglaubliche Entdeckung vor der Haustür – irres Foto!

Eine Mülheimerin, die in der Altstadt wohnt, hat erst kürzlich eine tolle Entdeckung direkt vor ihrer eigenen Haustüre gemacht. Dort saß ein wildes Tier auf einem Zaun – so ruhig, dass die Frau schnell ein Foto von dem Lebewesen schießen konnte.

Das hat sie nun bei Facebook geteilt und hofft auf das Schwarmwissen der User, um herauszufinden, um welche Art von Tier es sich dabei handeln könnte. Was kann das wohl für ein Vogel sein? Ein Bussard womöglich, stellt die Mülheimerin in die Runde. Was sagen die anderen?

Mülheimerin entdeckt Riesen-Vogel

Könnte ein Mäusebussard sein, reagiert gleich darauf ein Nutzer. Zumindest bei der übergeordneten Art des Bussards sind sich die Nutzer einig. Und auch dieser Redaktion erscheint die Antwort eindeutig.

In Mülheim-Winkhausen gäbe es zurzeit ein paar Exemplare, meint ein Nutzer. Andere erzählen, dass die Vögel auch öfter in Dümpten und in Horbachtal unterwegs seien und dort auch gerne mal im Garten vorbeischauen würden

Mülheim: Starker Schnappschuss

Während einige warnen, man solle deshalb besser auf seine Katzen und kleinen Hunde aufpassen und diese besser nicht frei herumlaufen lassen, solange der Bussard dort sein Unwesen treibe, können sich andere einfach über die Schönheit dieses stattlichen Tieres freuen.

So konnte sich ein Nachbar der Mülheimerin besonders freuen, denn ihm gelang, was sie nicht schaffte: Einige noch schärfere Aufnahmen von dem Tier. Diese teilte der Fotograf auch mit DER WESTEN. Hier könnt auch ihr den majestätischen Raubvogel bewundern.

Und wenn ihr wissen solltet, welche Art von Bussard das ist, schickt uns gerne eine Mail an derwesten@derwesten.de. Wir freuen uns auf eure Nachrichten!