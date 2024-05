Ruhrgebiet hält den Atem an: Irre, was dieser Imbiss aus der Currywurst macht – „Ja! Ihr seht richtig“

Die Menschen im Ruhrgebiet müssen jetzt ganz stark sein. Denn dieser Anblick ist für viele Pottler schwer zu ertragen.

Es geht um die Currywurst, so etwas wie das Imbiss-Kulturerbe des Ruhrgebiets. Bei der Art und Weise, wie dieser Imbiss die Kult-Speise serviert, dürfte sich dem ein oder anderen Kunden der Magen umdrehen.

Ruhrgebiet stockt der Atem: „Ja, Ihr seht richtig“

Currywurst am Stiel (mehr hier >>>), im Glas (hier mehr Details >>>) oder als haltbare Variante im Kühlregal. Der Imbiss-Klassiker wurde schon in diversen Variationen neu aufgelegt. Doch mit dieser Idee schießt ein Imbiss aus NRW den Vogel ab.

„Ja! Ihr seht richtig! Wir haben es getan“, heißt es auf der Facebook-Seite von „Curry am Büchel“. Der Imbiss aus Neuss will seine Kunden neuerdings mit einer ganz besonderen kulinarischen Variation anlocken: einer Currywurst in Schokosauce! Richtig gehört: Wurst mit Schokolade.

So reagieren Kunden auf die Schoko-Currywurst

Kaum zu glauben, aber wahr. Nach der „Currywurst Hawaii“ (mit Ananas) bietet Betreiber Marc Michael nun die Schoko-Variante an. Bei der Zubereitung sieht alles zunächst ganz normal aus. Die geschnittene Wurst wird zunächst mit Currypulver betreut und anschließend mit einer würzigen Sauce übergossen. Doch dann geschieht es. Der Inhaber garniert seine Kreation mit flüssiger Schokolade und Schokoraspeln. Dazu gesellen sich noch Erdbeer-Stücke. Fertig ist der Angriff auf das Traditions-Gericht des Ruhrgebiets.

„Und was soll ich euch sagen – es schmeckt himmlisch!“, verspricht der Inhaber und appelliert an die Kundschaft keine vorschnellen Schlüsse zu ziehen: „Kommt vorbei, seid mutig und probiert.“ Die neue Kreation habe bereits zahlreiche Gäste angelockt, so der 34-Jährige gegenüber der „Rheinischen Post“: „Wir hatten bis jetzt noch niemanden, dem die Wurst nicht geschmeckt hat.“ Na, wenn das so ist…