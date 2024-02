Mülheim: Frau macht abscheuliche Entdeckung an Kinder-Spielplatz – „Wie krank muss man sein?“

Crissi Wenzel ist nach einem Spaziergang in Mülheim entsetzt. Auf einem Spielplatz an der Moritzstraße gegenüber vom Schloss Styrum machte sie eine gefährliche Entdeckung.

Ein Foto davon postete die Mülheimerin in einer lokalen Facebook-Gruppe. Ihre Warnung: „Passt auf eure Kinder auf!“

Mülheim: Schock-Fund auf Spielplatz

Nach Angaben der Spaziergängerin hatten Unbekannte Scherben in die Sandkiste des Spielplatzes gesteckt. „Ich gehe leider sogar von Absicht aus, so wie die Scherben positioniert waren“, erklärt die Mülheimerin. Ein Foto beweist, wie groß die scharfkantigen Glassplitter waren. Kaum auszumalen, was passiert wäre, wenn ein Kleinkind danach gegriffen hätte. Oder schlimmer noch: die Scherben in den Mund genommen.

Auch interessant: Mülheim will wichtiges Problem lösen, doch Anwohner sind genervt – „Hölle“

Zum Glück hat Chrissi Wenzel die Scherben nach eigenen Angaben restlos eingesammelt und im Mülleimer entsorgt. Ihr Bericht sorgt für Entrüstung. „Sowas geht ja mal gar nicht“, zeigt sich ein Mülheimer in der Facebook-Gruppe entsetzt. Ein anderer fragt sich: „Wie krank muss man sein?“

Eine Mülheimerin sammelte auf einem Spielplatz zahlreiche Scherben ein. Foto: Chrissi Wenzel

Mülheimerin warnt Eltern

Die Spaziergängerin hat ihre Entdeckung bei der Polizei gemeldet. Die Beamten hatten sich schließlich gebeten, auch das Ordnungsamt zu informieren. Diese würden dann den Spielplatz öfter unter die Lupe nehmen. Damit nicht nur die Behörden eingeweiht sind, hat die Mülheimerin den Fall nun öffentlich gemacht. Sie will alle Eltern dafür sensibilisieren, dass womöglich ein Kinder-Hasser in Mülheim sein Unwesen treibt.

Mehr Themen:

Eine weitere Hoffnung von Chrissi Wenzel: Dass der mutmaßliche Täter zur Vernunft kommt und durch die Berichterstattung die möglichen Konsequenzen seines Handelns erfassen könnte. Im Netz erhält die Mülheimerin für ihren Einsatz jedenfalls unmittelbare Reaktion: „Vielen Dank für die Warnung“, heißt es da. Eltern dürften also in nächster Zeit genauer hinschauen, wenn sie mit ihren Kleinen auf den Spielplatz gehen.