Mülheim: Forum trifft drastische Maßnahme – alle Kunden betroffen

Shoppingfans in Mülheim aufgepasst! Im Forum stehen große Veränderungen an. Das beliebte Einkaufszentrum sah sich zu einer drastischen Maßnahme gezwungen. Wer demnächst durch die Geschäfte in Mülheim streifen will, sollte sich auf etwas gefasst machen.

Das Forum in Mülheim ist seit 1994 eine beliebte Anlaufstelle, um Erledigungen zu machen. Nicht zuletzt wegen der günstigen Lage in Nähe des Hauptbahnhofs führen viele Wege in das Zentrum. Der „WAZ“ zufolge lädt das Forum allerdings nicht nur zum Einkaufen ein, sondern ist auch eine praktische Hilfe für die Mülheimer.

Mülheim: Forum trifft drastische Entscheidung

Statt eines Umwegs um das Gebäude in Kauf nehmen zu müssen, wählen viele Passanten die kürzere Strecke direkt durch die Anlage. Besonders in der dunklen Jahreszeit bietet das Einkaufszentrum eine sichere Alternative für Fußgänger. Diese müssen sich in Zukunft jedoch umorientieren. Die Betreiber des Forums kündigen nämlich eine grundlegende Änderung der Öffnungszeiten an.

Bisher blieben die Türen des Mülheimer Einkaufszentrums bis 24 Uhr geöffnet. Demnächst ist das Gebäude allerdings schon ab 21 Uhr dicht. Die Gründe für die drastische Maßnahme dürften wohl nur die wenigsten wundern. Die Betreiber möchten durch die verkürzten Öffnungszeiten Geld und Energie sparen. Sämtliche Kosten für Heizung, Lüftung, Beleuchtung und den Sicherheitsdienst können in Zukunft minimiert werden.

Mülheim: Maßnahme stößt auf Kritik

Laut „WAZ“ hagelte es jedoch Kritik. Nicht alle Lokalpolitiker waren mit der Maßnahme einverstanden. „Längere Wege für den Fußverkehr und dann auch noch durch Angsträume, das ist eine unkomfortable Sache“, begründet ein Grünen-Politiker.

