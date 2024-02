Rewe ergreift drastische Maßnahme – schuld ist dieses Fehlverhalten von Kunden

Rewe hat die Schnauze voll! Einige Kunden verhalten sich anscheinend wirklich nicht akzeptabel.

Daher muss eine Rewe-Filiale in Gießen nun auch zu drastischen Maßnahmen greifen. Was da los war und wie die Konsequenzen für das Fehlverhalten der Kunden aussehen, liest du in diesem Artikel.

Rewe: Verhalten ist ekelhaft

Toiletten im Supermarkt sind schon des Öfteren zum Thema im Netz geworden, wie auch bei dieser krassen Geschichte aus einem Lidl in NRW. Meistens geht es darum, ob man in Supermärkten und Discountern überhaupt aufs Klo darf, wenn man während des Einkaufs ein dringendes Bedürfnis verspürt.

Doch ein Rewe im hessischen Gießen hat ein ganz anderes Problem. Die Filiale hat nämlich eine Toilette, die ganz offiziell von den Kunden genutzt werden darf. Doch das wissen diese anscheinend nicht zu schätzen. Denn der Umgang mit dem stillen Örtchen lässt zu wünschen übrig. Einige Leute ließen hier wohl nicht die übliche Hygiene walten. Außerdem fehlte immer wieder Toilettenpapier und Seife.

Markt ergreift drastische Maßnahme

Daher fühlte sich der Rewe nun auch genötigt, zu handeln. Die drastische Konsequenz heißt: „Die Benutzung unserer Kundentoilette kostet ab sofort 50 Cent“. Das steht auf einem Schild, das ein Reddit-User nun im Netz postete. Die Überschrift dazu lautet: „Manche Sachen laufen hier echt falsch.“ Und damit meint er nicht, die Gebühr, die der Rewe jetzt erhebt, sondern das Verhalten der Kunden.

Denn auch das wird auf dem Schild erklärt: „Die Gründe sind die Verbesserung der Hygiene und das Vermeiden von Diebstahl (Seifen und Toilettenpapier).“ Die meisten User sind auf der Seite des Supermarktes, was die Kommentare eindeutig zeigen.

Aber das Ganze hat auch etwas Gutes: Die Einnahmen, die der Rewe durch die Toilettennutzung erzielt, gehen an die Tafel in Gießen sowie an verschiedene Kindertagesstätten in der Umgebung.

