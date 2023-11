Aldi, Kaufland und Co.: Diese Regel sollten alle Kunden kennen – sie könnte im Notfall helfen

Vor Kurzem ist Michaela (29) mit einem für sie eher peinlichen TikTok-Video an die Öffentlichkeit gegangen (wir berichteten). Die junge Frau musste während des Einkaufs bei einem Lidl-Markt in NRW ganz dringend auf die Toilette. Doch der Kassierer hat es anscheinend nicht erlaubt und so hat sich die 29-Jährige in ihrem Auto in die Hose gemacht. Mit dem Video wollte sie auf die Missstände aufmerksam machen. Lidl hat sich im Nachhinein entschuldigt und angegeben, dass Kunden in Notfällen natürlich die Personaltoilette besuchen dürften.

Jetzt haben wir uns gefragt, wie das wohl in anderen Geschäften aussieht. Von Aldi Nord, Aldi Süd, Kaufland und Rossmann haben wir interessante Antworten erhalten. Das solltest du jetzt wissen!

Aldi, Kaufland und Co.: Diese wichtigen Regeln gibt es

Hat man als Kunde immer das Recht in einem Laden auf die Toilette zu gehen? Verfügen die Geschäfte überhaupt über eine Kundentoilette? Darf man in Notfällen die sanitären Anlagen des Personals nutzen?

Von der Drogeriekette Rossmann heißt es zu diesem Thema zum Beispiel: „Die meisten ROSSMANN-Filialen sind aufgrund der räumlichen Gegebenheiten nicht mit einer Kundentoilette ausgestattet. Bei den vorhandenen Sanitäranlagen handelt es sich um Personaltoiletten – sie befinden sich im Personalbereich, welcher in den meisten Fällen nur durch unsere Lagerräume zu erreichen ist und in unmittelbarer Nähe zu den Büroräumlichkeiten liegt. Diese Bereiche dürfen aus versicherungstechnischen Gründen nur in Ausnahmefällen von Kunden betreten werden. In einem solchen Ausnahmefall muss eine Begleitung durch unser Personal erfolgen.“

Von Aldi Süd gibt es eine ähnliche Rückmeldung. Hier seien nur punktuell Filialen mit Kundentoiletten ausgestattet. Die Personal-WCs stünden den Kunden leider nicht grundsätzlich zur Verfügung, doch in Notfällen dürfen diese auch von den Kunden genutzt werden.

Bei diesen Geschäften sieht’s besser aus

Richtig gut sieht es dagegen bei Kaufland aus. Von dem Unternehmen heißt es: „Die Zufriedenheit unserer Kunden hat für uns oberste Priorität. Hierzu gehört auch, dass wir in allen unseren Filialen Kundentoiletten haben. Die Nutzung der Toiletten ist kostenfrei und kann auch von Nicht-Kunden in Anspruch genommen werden. Die Kundentoiletten sind bequem und barrierefrei erreichbar, somit ideal für Eltern mit Kinderwagen, Menschen im Rollstuhl und Senioren. Eine bedarfsgerechte Ausstattung für Menschen mit Handicap bietet die behindertengerechte Toilette. Kunden mit Kleinkindern steht ein Wickeltisch zur Verfügung.“ Das ist doch mal ne Ansage!

Aldi Nord habe nach eigenen Angaben zumindest in vielen der neu gestalteten Märkte eine Kundentoilette anzubieten. Doch das sei baulich nicht überall möglich gewesen. Daher gilt auch hier: In Ausnahmesituationen darf die Personaltoilette genutzt werden.

Ob das wirklich überall klappt, ist fraglich. Aber wir hoffen mal, dass Aldi, Kaufland und Co. sich an ihre Zusagen halten.