Mülheim: Feuer in Krankenhaus ausgebrochen! Sechs Verletzte

Nächtlicher Großalarm in Mülheim (NRW): Plötzlich brannte es in einem Krankenhaus!

In der Nacht zum Freitag (17. Januar) kam es im evangelischen Krankenhaus in der Werthgasse in Mülheim an der Ruhr zu einem Brand. Um 0.33 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert, nachdem das Feuer in einem Zimmer des Gebäudes ausgebrochen war.

Mülheim: Mehrere Menschen verletzt – Patienten konnten Zimmer nicht verlassen

Die Feuerwehr rückte sofort aus und kämpfte sich bis etwa 3 Uhr durch die Rauchschwaden, um das Feuer zu löschen. Glücklicherweise konnte das Personal bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr insgesamt 12 Patienten in Sicherheit bringen. Doch sechs Personen mussten in ihren Zimmern ausharren, da der Rauch den Fluchtweg versperrte. Diese mussten bis zum Ende der Löscharbeiten im Zimmer bleiben, was die Situation äußerst dramatisch machte.

+++ Mülheim: Dieses beliebte Café ist einmalig – jetzt schließt es für immer +++

Zur Schwere der Verletzungen der Betroffenen gab es bislang keine genauen Angaben. Nach Informationen von DER WESTEN wurden jedoch einige Opfer mit einer Rauchgasvergiftung in die Notaufnahme des Krankenhauses in Mülheim gebracht. Wie es ihnen jetzt geht, ist nicht bekannt.

Mülheim: Polizei ermittelt

Inzwischen ist das Krankenhaus wieder im Betrieb – lediglich die Station ist weiterhin gesperrt. Denn die Kriminalpolizei hat die Räumlichkeiten versiegelt, um die Brandursache zu ermitteln. Demnach gibt es noch keine weiteren Informationen zur Ursache des Brandes.

Diese Artikel könnten dir gefallen:

Bleibt nur noch zu wünschen, dass die Verletzten schnell genesen und die Brandursache schnell gefunden wird.