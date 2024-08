Mülheim: Wilde Döner-Diskussion – zahlreiche Anwohner streiten um diese eine Frage

Wenn es mal schnell gehen muss, dann greifen zahlreiche Junkfood-Liebhaber gerne auf den Döner zurück. Die saftige Fleischtasche gehört zum Lieblingsessen zahlreicher Menschen – auch in Mülheim. Doch bei einer Frage scheiden sich die Geister.

Ob mit Cocktailsauce, Krautsalat oder Gurken: Jeder Fast-Food-Freund mag seinen Döner anders kombiniert. Wichtig dabei ist vor allem: Er muss natürlich schmecken. Doch Dönerbuden gibt es wie Sand am Meer. Da stellt sich natürlich die Frage: Wo bekomme ich den besten Döner-Kebap her? Diese Frage will auch ein Mülheimer für sich beantwortet bekommen.

Mülheimer sind zwiegespalten

Deswegen hakt er in einer Mülheimer Facebook-Gruppe nach. „Wir suchen den besten Döner in Mülheim. Wo gibt es den besten Döner?“, will der Mann von der Netz-Gemeinde wissen. Und die Antworten folgen prompt. Etwa 170 Kommentare bringt diese Frage ein.

Die Geschmäcker gehen dabei natürlich auseinander. Die Imbiss-Kette „Haus des Döners“ wird mehrfach genannt. Doch einverstanden sind damit nicht alle. „‘Haus des Döners‘ hat uns überhaupt nicht geschmeckt“, betont eine Frau.

„Campus Döner“ oder doch „Tadim Döner“?

Ebenfalls hoch im Kurs steht der „Campus Döner“. Eine weitere Person wirft „Dönaladn“ ins Rennen – und bekommt dafür reichlich Zustimmung. Ganze 20 „Gefällt mir“-Angaben kann der Kommentar verzeichnen. „Daher die fette Schlange dort jeden Abend“, dämmert es einem Facebook-User.

„Tadim Döner“ wird ebenfalls gleich mehrfach genannt, eben so der „Istanbul Döner“. Ein wirklich eindeutiges Ergebnis gibt es nicht. Aber das muss es auch nicht, denn jeder mag seinen Döner eben anders.

Currywurst-Debatte in Bochum

Genauso sieht es mit der Currywurst aus. Diese löste erst kürzlich in Bochum eine große Diskussion unter den Anwohnern aus. Wo du die vermeintlich beste Currywurst in Bochum bekommst, liest du hier.