Mülheim: Beliebtes Lokal macht plötzlich dicht – Besucher schockiert: „Mein Herz schmerzt“

Diese Nachricht macht viele Anwohner aus Mülheim traurig: Ein beliebtes Lokal schließt am 1. Dezember 2022 seine Pforten – für immer.

Corona, gestiegene Lebensmittelpreise, explodierende Energiekosten: Die Gastronomie ist von zahlreichen Krisen arg gebeutelt. Viele Restaurants, Bars, Clubs, Kneipen und Cafés sind gezwungen, aufzugeben. Und jetzt trifft es auch ein Lokal aus Mülheim.

Mülheim: „Crêpe und Baguette“ verabschiedet sich

„Crêpe und Baguette“ schließt! Das gab das Restaurant auf seiner Instagram-Seite bekannt. „Nun ist es offiziell, wir schließen ab dem 1. Dezember 2022 – traurig, aber wahr. Aufgrund der politischen Fehlentscheidungen, verstärkt durch die Preisentwicklung der Lebensmittel, Personalkosten und Energiekostensteigerung haben wir uns dazu entschieden ‚Crêpe und Baguette‘ zu schließen. Aber bis dahin haben wir von Montag bis Sonntag, zu den gewohnten Zeiten, geöffnet!“, heißt es in dem Instagram-Post.

„Vor knapp zwei Jahren hat unsere Reise hier begonnen. Wir haben das Beste aus dem Laden rausgeholt, alles neu gestrichen und komplett renoviert. Zudem haben wir unfassbar viel Liebe, Fleiß und Zeit in unsere Arbeit gesteckt, um unter anderem den bereits bestehenden hohen Erwartungen standhaft zu bleiben. Wir bedanken uns von ganzem Herzen für diese zahlreiche Unterstützung und für ihr Vertrauen!“ Doch nun sei es an der Zeit, sich zu verabschieden. „Es war uns eine große Ehre, aber wie heißt es so schön, man sollte aufhören, wenn es am schönsten ist.“

Mülheim: Anwohner traurig

Für viele Besucher ist diese Nachricht ein schwerer Schlag. Unter dem Beitrag wird die Schließung bedauert. „Mein Herz schmerzt. Alles Gute für eure Zukunft, ein Stück Ruhrgeschichte verschwindet“, „Und ein weiteres Mülheimer Urgestein geht. ‚Crêpes und Baguette‘ hat mich schon als Kind begleitet, als kleine Butze in Saarn. Euch alles Gute für die Zukunft“ und „So schade! Ich erinnere mich so gerne an jeden Moment, jedes Baguette und jeden Crêpe bei euch.“

Bleibt nur zu hoffen, dass es nicht noch weitere Lokale trifft…