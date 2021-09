Mülheim: Heftiger Brand nahe der Autobahn! Mitarbeiter verletzt

Mülheim. Großer Brand in Mülheim-Heißen! In der Geitlingstraße nahe der A40 brannte am Montagnachmittag ein Entsorgungsbetrieb.

Die Anwohner in Mülheim sollten vorsichtig sein, so die „WAZ“.

Mülheim: Das sollten Anwohner wegen des Brands tun

Am Montagnachmittag rückte die Feuerwehr gegen 15 Uhr aus – ihr Ziel: Die Geitlingstraße in Mülheim-Heißen. Dort brannte es in einer etwa 2.500 qm großen Lagerhalle eines Entsorgungsbetriebs – eine große Menge Hausmüll stand in Flammen.

Einige Fakten über die Stadt Mülheim an der Ruhr:

wurde 1093 erstmals urkundlich erwähnt, 1808 wurden die Stadtrechte verliehen

liegt zwischen Duisburg, Essen und Düsseldorf

hat 170.632 Einwohner (Stand: Dezember 2019), besteht aus neun Stadtteilen in drei Stadtbezirken

Oberbürgermeister ist Marc Buchholz (CDU)

Anwohner sollten vorsichtig sein und aufgrund starker Rauch- und Geruchsbelästigung Fenster und Türen schließen. Zudem war es ratsam, Klima- und Lüftungsanlagen auszuschalten.

Ein Mitarbeiter des Entsorgungsbetriebs wurde mit einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Laut Thorsten Drewes Feuerwehrsprecher, war in der Lagerhalle eine große Menge Hausmüll, unter anderem Pappe und Kunststoff, in Brand geraten. darunter Pappe, aber auch Kunststoffe.

Die Einsatzkräfte konnten verhindern, dass sich der Brand ausbreitete. Gegen 17 Uhr war der Einsatz beendet. >>> Weitere Informationen zum Brand in Mülheim-Heißen kannst du bei der „WAZ“ nachlesen. (lb/ldi)