Mülheim: Beliebtes Café muss dicht machen – „Haben keine andere Wahl“

Eisfans müssen jetzt ganz stark bleiben. In Mülheim muss ein beliebtes Café jetzt die Segel streichen. Für Kunden dürfte es ein schwerer Schlag sein, konnten sie hier nach ihrem Einkauf bei Aldi nebenan einen Kaffee oder ein leckeres Eis genießen.

Bei der gefragten Gastronomie handelt es sich um das Eiscafé Kröömel in Mülheim-Speldorf. 2015 hatte es an der Hansastraße eröffnet. Nach gerade mal acht Jahren ist jetzt Schluss, wie die WAZ berichtet. Doch was steckt hinter dem Aus?

Mülheim: Nicht nur Inflation der Grund

Für alle Händler und Betreiber waren die vergangenen Jahre keine leichten. Erst kam die Corona-Krise und machte mit Lockdowns Geschäften und Kunden das Leben schwer. Im vergangenen Jahr kam es dann infolge zur Inflation, die eine Verteuerung von Lebensmitteln, Energiepreisen und Co. zur Folge hatte. Auch am Eiscafé Kröömel sind die vergangenen drei Jahre nicht spurlos vorbeigegangen.

Doch die Betreiberin soll nun auch unter gesundheitlichen Problemen leiden, die zur Ladenschließung führen. „Es gab einige Warnschüsse, die wir ernst nehmen“, sagt Falk Everts gegenüber der WAZ. „Es ist keine Herzensentscheidung aufzuhören, sondern das gebietet der Verstand – uns bleibt keine andere Wahl.“

Betreiberin muss zweiten Job annehmen

Während der Corona-Zeit hatte Sylvia Everts einen zweiten Job bei dem benachbarten Aldi angenommen, um für sich und ihren Mann ein „Sicherheitsnetz“ aufzubauen. Eine Vernunftentscheidung – aber auch eine kräftezehrende Doppelbelastung. Und davon wird sie wohl nach dem Aus des Eiscafés Kröömel profitieren. Denn in ihrem Job beim Discounter will sie trotz gesundheitlicher Probleme weitermachen.

