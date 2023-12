Mülheim: 39-jähriger Mann durch Schüsse schwer verletzt – Polizei sucht Zeugen

Blutiges Drama in Mülheim an der Ruhr! In der Stadt fielen am späten Freitagabend (22. Dezember) mehrere Schüsse. Eine Person wurde dabei schwer verletzt. Die Polizei sucht jetzt Zeugen.

In Mülheim an der Ruhr haben sich am besagten Tag gegen 23.20 Uhr schreckliche Szenen abgespielt. Mehrere Zeugen meldeten Schüsse an der Straße Delle und eine verletzte Person.

Mülheim: Tatverdächtiger konnte zunächst flüchten

Die herbeigeeilten Polizisten fanden daraufhin am Einsatzort einen schwer verletzten 39-Jährigen vor. Der bis dahin unbekannte Tatverdächtige war vor Eintreffen der Beamten in eine unbekannte Richtung geflüchtet. Der Verletzte wurde durch die Rettungskräfte behandelt und in ein Krankenhaus gebracht. Nach aktuellen Erkenntnissen besteht keine Lebensgefahr mehr.

Durch sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen stellten die Beamten im Bereich der Bleichstraße/ Wilhelmstraße/ Luisental einen 43-jährigen Georgier. Er konnte als Tatverdächtiger identifiziert werden. Der Mülheimer wurde vorläufig festgenommen.

Mülheim: Polizei ist jetzt auf der Suche nach Zeugen

Eine Mordkommission wurde unter der Leitung der Staatsanwaltschaft Duisburg eingerichtet. Die Hintergründe der Tat werden aktuell noch ermittelt. Du hast etwas beobachtet? Die Polizei sucht dringend Zeugen der Tat. Wenn du gegen 23.20 Uhr an der Delle / Berliner Platz warst und den Vorfall gesehen hast, melde dich bitte unter der Telefonnummer 0201/829-0 bei der Polizei Essen.

