Mülheim: Abriss! Ikonisches Gebäude vor dem Aus

Die Bewohner von Mülheim müssen sich in Zukunft auf einige Veränderungen in der Stadt einstellen. Die Eurofund-Gruppe, die als Investorin für das Rhein-Ruhr-Zentrum agiert, hat kürzlich ihre Pläne aktualisiert. Und eins ist klar: Diese sind ziemlich ambitioniert. Die „WAZ“ berichtete über die Pläne.

Neubauten in Mülheim?

Mit einer Investition von 180 Millionen Euro will die Eurofund-Gruppe das Rhein-Ruhr-Zentrum modernisieren. Mit dem Umbau soll noch in diesem Jahr begonnen werden. Doch neben diesen Plänen gibt es noch weitere, die ein fast schon ikonisches Gebäude der Stadt betreffen. Denn zusätzlich den vielen Vorhaben im Rhein-Ruhr-Zentrum diskutiert die Eurofund-Gruppe auch über Neubauten in der Stadt. Als mögliches Baufeld gilt das Areal rund um das Stinnes-Hochhaus am Osteingang des Centers.

Auch interessant: Mülheim: Höhere Parkgebühren für SUV? Autofahrern platzt der Kragen! „Lächerlich“

Als Bürostandort hat sich das Gebäude seit dem Auszug des Spezialchemiehändlers Brenntag Ende 2017 nicht bewährt. Zudem seien die notwendigen Investitionen für den Bürobereich viel zu hoch. „Infolge dessen wird der Büroturm möglicherweise abgerissen, um in Phase 3 die Erweiterung des Ostflügels zu ermöglichen“, erklärt die Eurofund Gruppe auf Nachfrage der „WAZ“. Was anstelle des 68 Meter hohen Hochhauses gebaut werden soll, werde derzeit in laufenden Gesprächen mit der Stadt Mülheim geklärt. Dabei sei auch der Neubau von Wohnungen ein Thema.

Umbauarbeiten im Rhein-Ruhr-Zentrum

„Im Sommer wird es erste größere Baumaßnahmen geben“, kündigt die Investorin bezüglich der Pläne im Einkaufszentrum an. So sollen neue Freizeitangebote hinzukommen, auch im neuen Covenience-Bereich und in Einzelhandelseinheiten der West-Mall werden sich weitere Einheiten dazugesellen. Im nächsten Jahr soll dann der „Food Court“ rund um Peek & Cloppenburg und am Saturn-Markt modernisiert werden.

Das könnte dich auch interessieren:

Auch für die Galeria Karstadt Kaufhof gibt es bereits Pläne. Man plane zwar weiter mit dem Warenhauskonzern den Umbau, aber ob das Warenhaus bleibt, darüber hat auch die Investorin keine gesicherten Informationen. Mehr zu den Plänen für die Galeria-Flächen und den Umbau des Rhein-Ruhr-Zentrums kannst du in diesem Artikel der „WAZ“ nachlesen.