Nach Ruhr Park Bochum jetzt auch im Rhein-Ruhr-Zentrum Mülheim – Besucher staunen nicht schlecht

Achtung, Shopping-Fans in NRW – es gibt Grund zur Freude! Nachdem der Ruhr Park Bochum bereits für Begeisterung unter den Mode-Liebhabern sorgte, zieht jetzt auch das Rhein-Ruhr-Zentrum in Mülheim nach und bringt frischen Wind in die Shopping-Szene!

Aber Geduld ist gefragt, denn der große Tag lässt noch auf sich warten.

Nach Ruhr Park Bochum: Geschäft eröffnet im Rhein-Ruhr-Zentrum Mülheim

Denn im ersten Stock des beliebten Einkaufszentrums wird bald ein neuer Fashion-Hotspot eröffnen – und der macht ordentlich Eindruck. Auf 230 Quadratmetern wird das Modeunternehmen Clinton Group ein brandneues Geschäft mit dem Namen „Senses&Co“ eröffnen. Hier können sich Fashionistas auf eine spannende Auswahl freuen, denn das neue Store-Konzept wird verschiedene Marken der Clinton Group unter einem Dach vereinen.

Für Clinton ist es übrigens nicht das erste Engagement im Rhein-Ruhr-Zentrum – das Unternehmen betreibt bereits ein Geschäft im Shopping-Paradies mit den bekannten Marken Camp David und Soccx. Doch mit „Senses“ und der urbanen Männerbekleidungsmarke CMPD erweitern sie ihr Portfolio um sportliche und minimalistische Mode für die trendbewussten Damen und Herren.

Eigentümer sind optimistisch: Rhein-Ruhr-Zentrum Mülheim will Angebot erweitern

Genau deswegen zeigt sich auch Olay Ley, Business Development Director bei Eurofund, begeistert: „Wir freuen uns darauf, damit unsere Präsenz im Rhein-Ruhr Zentrum weiter ausbauen zu können!“ Auch die Eigentümer des Einkaufszentrums sind optimistisch und sehen die Erweiterung des Modeangebots als weiteren wichtigen Schritt, um das Center als echten Hotspot für Fashion in der Rhein-Ruhr-Region zu etablieren.

Also, noch ein bisschen gedulden und dann geht’s los – das nächste Shopping-Abenteuer wartet!