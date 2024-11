Mülheim: Familie leidet unter Rattenplage – „19 in einer Nacht“

„Es wimmelt hier nur so von Ratten“, erinnert sich eine Bewohnerin aus NRW an schreckliche Szenen vor ihrer Haustür. Und damit meint sie nicht den Disney-Klassiker Ratatouille, nein, sie spricht von einer regelrechten Rattenplage.

Nun spricht die Mutter aus Mülheim aus, was viele denken. Die Tiere werden zum Problem. Sie weiß einfach nicht mehr weiter, wie „WAZ“ offenbarte.

Mülheim: Ratten-Kolonie plagt Familie

Schauplatz der Horrorszenen ist der hintere Teil ihrer Straße, die von der Nordstraße abzweigt und kurz vor der A40 in einem Wendehammer endet. „Unser Garten liegt quasi mittendrin und wird als Durchlaufweg von den pelzigen Tierchen genutzt. Die holen sich nebenan die Nüsse und fressen die fröhlich in unserem Garten“, klagte Jennifer Özen.

Dabei hat sie sich nicht selbst auf die Lauer gelegt, sondern mit einer Wildkamera die kleinen Geschöpfe beobachtet. Allerdings macht ihr mittlerweile nicht nur ein nächtlicher Spaziergang Angst, auch die Familie traut sich kaum noch in den Garten. Zwar hätten sie im vergangenen Jahr viel Arbeit in den Garten gesteckt, erzählt sie, doch viel habe sie davon nicht gehabt. Denn „wir haben keine einzige Tomate gegessen, die wurden alle abgefressen“.

„Traue mich nicht mehr, das Fenster aufzulassen“

„Ich traue mich schon nicht mehr, das Fenster aufzulassen“, fürchtet sich eine weitere Nachbarin davor, dass einer der Schädlinge in die Wohnung eindringt. Schließlich scheinen sich die Nager an die Gegenwart des Menschen gewöhnt zu haben. So betont auch eine weitere Person aus Mülheim, dass sich die Ratten „sogar am helllichten Tag blicken [lassen].“ Weiter betonte sie: „Die haben keine Angst.“

Inzwischen haben sie sich einiges einfallen lassen, um der Plage Herr zu werden. Sie haben nicht nur „Steinplatten vor den Hauseingängen“ angebracht, sondern längst auch die Erdlöcher gestopft. Und auch die Lebendfallen haben bisher nicht geholfen.

Bleibt nur zu hoffen, dass die Familie in Mülheim bald von der Plage befreit wird und ihren Garten wieder genießen kann. Was Nachbarn sonst noch zur Rattenbekämpfung vorschlagen, ist in der „WAZ“ nachzulesen.