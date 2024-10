Lotto-Spieler aus Mülheim knackt Jackpot – höchster Gewinn seit Monaten

„Ach. Wie gerne wäre ich im Club der Millionäre, doch da kommt man nicht so ohne weit’re rein“, sang schon Udo Lindenberg (78). Und recht hat er, denn wer nicht in ein reiches Elternhaus hineingeboren wird oder viel geerbt bekommt, hat nur eine Möglichkeit, in den Club zu kommen. Und die wäre?

+++ Lotto: Nach dem Millionen-Gewinn begann der Albtraum – „Es hat mein Leben zerstört“ +++

Im Lotto gewinnen und den Jackpot knacken. Genau das ist jetzt einem Spieler aus Nordrhein-Westfalen, genauer gesagt aus Mülheim, gelungen. Er kann sich aber nicht nur über den Treffer freuen, sondern auch über einen neuen Rekord. Sein Gewinn ist der höchste seit Monaten.

Mülheim: Lotto-Tipper gewinnt über 2 Millionen

Es muss ein Moment wie aus einem Fiebertraum sein – schließlich bekommen nicht viele die Nachricht, dass ihr Tippschein den Lotto-Jackpot geknackt hat. Doch genau das ist einem Spieler aus dem Raum Mülheim nach der Samstagsziehung (19. Oktober) passiert. Denn mit seinem Schein und den Zahlen 1, 8, 19, 31, 41 und 43 lag er goldrichtig und hatte die „Sechs Richtigen“. Nur die Superzahl 3 fehlte zum absoluten Glückstreffer.

+++ Lotto-Gewinner ruft seine Chefin an – wie sie reagiert, macht einfach sprachlos +++

Damit gewann er insgesamt 2.185.842,50 €. Und wie „WestLotto“ weiter mitteilte, betrug sein Spieleinsatz lediglich 18,65 Euro. Aber nicht nur darüber kann er sich freuen, sondern auch über die Tatsache, dass er bundesweit der einzige Tipper ist, der den zweiten Platz im Lotto 6aus49 erspielt hat.

Übrigens: Zuletzt hatte ein Tipper aus Herford im Juli den Jackpot geknackt. Der Spieler gewann 6, 3 Millionen – auch dank der richtigen Superzahl.

NRW: Freude über zahlreiche Tipp-Gewinner

Er ist aber nicht der einzige Spieler aus NRW, der die Korken knallen lassen kann. Auch fünf weitere Tipper können jubeln. So gewann ein Tipper aus dem Raum Duisburg 119.867,50 Euro. Zwei weitere Glückspilze aus dem Raum Aachen und Hamm können sich ebenfalls über ihren Treffer freuen.

Diese Artikel könnten dich auch interessieren:

Da bleibt nur noch, den Gewinnern „Herzlichen Glückwunsch!“ zu bestellen und ihnen zu sagen, dass sie ihren Tipp-Gewinn gebührend feiern sollen. Und als Tipp für alle, die nicht wissen, wohin mit dem vielen Geld – alle Hilfsorganisationen würden sich freuen.