dm im Rhein-Ruhr-Zentrum schließt Filiale für Umbau – Drogerie lockt Kunden mit DIESEM Angebot

Vom dm im Rhein-Ruhr-Zentrum (RRZ) in Mülheim gibt es sowohl eine schlechte als auch eine gute Nachricht.

Im Zuge des Umbaus des Rhein-Ruhr-Zentrums wird auch die dm-Filiale umgebaut. Die schlechte Nachricht: Die Kunden müssen deswegen für eine Weile auf den Drogeriemarkt verzichten. Die gute Nachricht: Das zahlt sich aus.

Die dm-Filiale im Rhein-Ruhr-Zentrum (RRZ) in Mülheim wechselt den Standort. Foto: IMAGO / Michael Gstettenbauer

dm im Rhein-Ruhr-Zentrum (RRZ) in Mülheim: Das bedeutet der Umzug für die Kunden

Denn ein Umzug ist bekanntermaßen dann am leichtesten über die Bühne zu bringen, wenn nur möglichst wenige Teile von A nach B transportiert werden müssen. Daher will der Drogeriemarkt vorab für möglichst leere Regale sorgen.

Und zwar mit einer Rabattaktion: Zum Ausverkauf gewährt dm den Kunden einen Rabatt von 20 Prozent auf alles! Die Aktion läuft von Montag, dem 21. Juni bis Mittwoch, den 23. Juni um 16 Uhr. Um diese Uhrzeit muss der letzte Kunde die angestammte Filiale verlassen.

----------------------

Das ist das Rhein-Ruhr-Zentrum (RRZ) in Mülheim:

1973 eröffnete das Rhein-Ruhr-Zentrum erstmals seine Pforten und gehört damit zu den ersten überdachten Einkaufszentren in Deutschland

57 Geschäfte öffneten dort in dem Jahr, nach einem Umbau 1978 kamen 31 weitere hinzu

Bis 1993 erfolgte eine weitere Vergrößerung: Glaskuppeln sorgten für mehr Shopping-Mall-Flair, auch die Außenfassade wurde neugestaltet

An Entertainment gewann das RRZ seit 1998: In dem Jahr begannen die Bauarbeiten zu weiteren Vergrößerung im südlichen Bereich

Derzeit bietet das Zentrum über 200 Fachgeschäften Platz, außerdem gibt es zahlreiche Lokale und Entertainment-Angebote

----------------------

dm wechselt den Standort innerhalb des Rhein-Ruhr-Zentrums (RRZ) in Mülheim. Foto: IMAGO / biky

Dm gibt dann den gewohnten Standort im Untergeschoss des RRZ auf. Am 24. Juni bleibt das Geschäft im RRZ dann für die weiteren Arbeiten komplett geschlossen.

Die Kunden müssen sich anschließend an eine neue Umgebung gewöhnen, denn der Drogeriemarkt zieht in die ehemalige Filiale von Roland Schuh direkt neben Hussel im Erdgeschoss ein.

----------------------

----------------------

Viel Zeit haben sie dazu nicht. Denn zum Glück bleibt der Laden nicht lange zu, denn schon am 25. Juni will der Drogeriemarkt seine Türen am neuen Standort eine Etage weiter oben aufschließen. Dann kann die Drogeriemarktrunde wieder wie gewohnt stattfinden. (vh)